В Украине назвали самую дорогую и востребованную ягоду сезона: сколько стоит

В Украине в 2021-м самой дорогой ягодой остается голубика, однако наибольшим спросом пользуется малина. Бизнес-партнер ООО "Диканьские ягоды" Сергей Стеценко заявил, что стоимость малины в этом сезоне выше на 30% по сравнению с минувшими годами.

Об этом сообщает AgroPortal. "В этом году, как и в прошлом, цена на малину высокая. Это обычный рыночный процесс, который повторяется каждые 3-5 лет: сначала ягода очень дорогая, а затем –дешевая", – заявил Стеценко.

Специалист отметил, что когда цена низкая, то у производителей уменьшается спрос на выращивание ягоды, а потом, когда их становится на рынке меньше, стоимость вновь подымается. После этого ее снова начинают сажать. В 2020-м компания "Диканьские ягоды" продавала малину по 3,20-3,50 евро/кг, а в текущем году они ожидают за 1 кг уже более 4 евро.

Видео дня

Ранее сообщалось, что в Украине уже осенью могут снизиться цены на подсолнечное масло. При этом стоимость будет зависеть от нескольких факторов. Один из них – размеры урожая. В этом году, по оценкам USDA, он может составить 16,5 млн тонн против 13,4 млн тонн в 2020-м.

Это может хотя бы сезонно ограничить дальнейший рост цены либо даже выступить фактором снижения. Заместитель директора ИК "ПроАгро Групп" Мария Колесник заявила, что цена все равно, хотя бы не надолго, но должна снизиться, так как новый урожай и закупочная цена на подсолнух будут проседать.

Как ранее писал OBOZREVATEL, осенью в Украине вероятнее всего подорожают молоко и молочные продукты. Одна из причин – в этот период года уменьшаются надои молока, что и влияет на цену.