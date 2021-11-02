В Украине назвали популярную специальность без высшего образования: готовы платить до 35 тыс. грн в месяц

В Украине среди специальностей без высшего образования, которые традиционно пользуются высоким спросом – парикмахеры. При этом ежемесячный их заработок может составлять 35 тыс. грн.

Об этом OBOZREVATEL рассказала Елена Кирильевнина, руководитель отдела по работе с партнерами Jooble. "Спрос на профессию парикмахера стабильный среди работодателей. Что интересно, что все работодатели готовы инвестировать в уровень мастерства профессионала, для повышения его квалификации. Заработная плата зависит от универсальности мастера и сложности выполнения работ", – говорит эксперт.

Больше всего вакансий от работодателей на эту специальность во Львове, Киеве, Одессе.

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Заработная плата зависит от региона и формы работы. Больше всего вакансий от работодателей на полный рабочий день по схеме 2 дня работы/2 дня отдыха от 9:00 до 21:00. Заработная плата по Украине варьируется от 10000 до 35000 грн.

Требования, которые прописывают работодатели чаще всего – опыт работы от одного года и коммуникабельность. Среди видов работ в вакансиях делают акцент на универсальности – женские, мужские, детские стрижки.

Отметим, при этом средняя зарплата в Украине согласно кадровым порталам составляет всего около 16,4 тыс. грн. Больше всего платят в столице (17,5 тыс. грн), а, к примеру, в Запорожье в среднем могут рассчитывать на зарплату в размере 12 тыс. грн.

А по данным Госстата, самые низкие зарплаты – в Черновицкой области, где зарабатывают в среднем по 10 976 грн в месяц. Разница в средних зарплатах между Киевом и Черновицкой областью превышает 9 682 грн (за месяц она увеличилась на 182 грн).

Традиционно больше зарабатывают в крупных городах. В небольших населенных пунктах размер заработной платы может быть в разы ниже.

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