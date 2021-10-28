Пропасть увеличилась: где в Украине самая высокая и самая низкая зарплаты

В сентябре 2021 года средняя зарплата в Украине составила 14 239 грн. Это на 242 грн больше по сравнению с августом – тогда ее размер был 13 997 грн. Самые высокие официальные заработки ожидаемо зафиксировали в Киеве – в среднем 20 658 грн (+300 грн от августовского уровня). Самые низкие – в Черновицкой области, где зарабатывают по 10 976 грн/месяц (+165 грн от августовского уровня). Разница в средних зарплатах между этими регионами превышает 9 682 грн (за месяц разница увеличилась на 182 грн).

По сравнению с аналогичным показателем в сентябре 2020 года, номинальный уровень зарплат в Украине вырос на 18,7%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) подросла на 6,9%, сообщает Госстат.

Киев – 20 658 грн; Донецкая область – 15 148 грн; Киевская область – 14 678 грн; Николаевская область –14 144 грн; Запорожская область – 14 044 грн.

Кировоградская область – 11 559 грн; Тернопольская область – 11 532 грн; Херсонская область – 11 512 грн; Черниговская область – 11 497грн; Черновицкая область – 10 976 грн.

Самая высокая зарплата зафиксирована в отрасли "Информация и телекоммуникации" - 25 427 грн. За год этот показатель увеличился на 26,6%. Следующими идут:

финансовая и страховая деятельность - 22 547 грн (+16,6%);

государственное управление и оборона, а также обязательное социальное страхование - 18 842 грн (+13%);

профессиональная, научная и техническая деятельность - 19 514 грн (+14,2%).

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Важно помнить, что в статистике Госстата учитываются только "белые" зарплаты штатных сотрудников. В целом средняя зарплата в сентябре 2021 года была в 2,37 раза выше минимальной, которая составляет всего 6 000 гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2022 году минимальную зарплату повысят лишь на 3% (или 200 грн, до 6700 грн). А вот цены в следующем году вырастут более чем на 6%.