В Украине нашли печенье из опасного для здоровья масла: продукцию должны изъять из 'АТБ-Маркет'

В Украине в печенье, которое поставлялось в "АТБ-Маркет" и "Форвард-КД", добавляли пальмовое масло с 3-монохлор-1,2-пропандиола (3-MCPD) (вещество, которое не соответствует стандартам безопасности пищевых продуктов). Продукцию должны изъять в течение двух дней.

Об этом говорится в сообщении Госпотребслужбы Киева на официальной странице в Facebook. "Информируем о выявлении 3-монохлор-1,2-пропандиола (3-MCPD) (5138 ug / kg-ppb) в рафинированном пальмовом масле, которое экспортировалась из Федеративной Республики Германия (поставщик: Olenex Edible Oils GmbH, Brake) в республику Польша, где использовалась при изготовлении печенья (производитель: Bogutti Sp. Zoo, Zlotoklos), которое направлено в Украине (получатели ООО "АТБ-Маркет", ул. Александра Поля, 40, г.. Днепр, 49000, ООО "Форвард-КД", ул. Сиреневая, 2, г.. Львов, 79035)", – отмечают в сообщении.

Согласно закону, если продукты не соответствуют требованиям безопасности, продавец немедленно начинает процедуру изъятия этих пищевых продуктов из обращения и в срок не более двух рабочих дней и письменно информирует об обнаруженном несоответствии компетентный орган.

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