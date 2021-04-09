В Украине накануне праздников подорожает мясо: сколько будет стоить

В Украине с 12 по 18 апреля 2021-го подорожает мясо. Так, закупочные цены на свиней живым весом могут могут составить 43-44 грн/кг.

Об этом сообщается в прогнозе Ассоциации "Мясной отрасли". "Возросший спрос на свинину будет наблюдаться на "длинных" выходных две недели подряд. Из-за карантинных ограничений, пикники на природе повлекут увеличение спроса на мясо для шашлыка. Кроме Дня труда и Дней памяти и примирения, на начало мая приходится Пасха. Таким образом, выходными в мае будут 1-4 число, рабочие 5-7 число и выходные 8-10 число. Благодаря возросшему спросу, закупочная цена, вероятно, вырастет до 43-44 грн/кг", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на грядущей неделе мясокомбинаты будут покупать свиней как раз для обеспечения спроса на Пасху. Так, цена на следующей неделе вырастет на 3-4 грн/кг.

Прогнозные цены на живца свиней в Украине могут различаться по региональному признаку. Это связано с неоднородным размещением производственных и перерабатывающих мощностей мясной отрасли.

Ранее стало известно, что в Украине накануне Пасхи подорожают некоторые продукты. В цене могут вырасти яйца, небольшой ажиотаж ожидается на мясную и молочную продукцию.

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