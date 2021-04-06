В Украине перед Пасхой подорожают продукты: что вырастет в цене

В Украине накануне Пасхи подорожают некоторые продукты. В цене могут вырасти яйца, небольшой ажиотаж ожидается на мясную и молочную продукцию.

Об этом рассказал эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, пишет "Украинское радио". "Я хотел бы сказать, что это максимум, но, если быть совсем правдивым, наверное, перед Пасхой мы увидим еще рост. Это связано с ажиотажным спросом, поэтому увидим как яйца перед праздником вырастут в цене. Себестоимость яйца зависит от динамики цен на комбикорм, на зерновые на мировом рынке. Когда мы сейчас с вам посмотрим, что 60% стоимости яйца – это комбикорм, а на мировом рынке кукуруза сегодня, например, подскочила на 35%, то мы понимаем, что выстроить птицу, чтобы довести до периода несения яиц надо потратить определенные средства", – говорит эксперт.

Также он добавил, что стоит помнить о заработной плате работников птицефабрик, а минимальная зарплата в стране выросла, а также об энергоносителях, а они тоже недешевые сегодня. Посему если в ноябре себестоимость яйца была 1 грн 70 коп., то сегодня она составляет – 2 грн 60 коп.

"За прошлый год мы съели меньше мяса, чем в 2019 году. Это прямая зависимость от наших доходов, ведь чем богаче население, тем больше мяса и фруктов оно съедает, а чем беднее, то – больше хлеба и картофеля. Стоимость мясных продуктов за год изменились меньше всего среди других продуктов питания – на 7,5%. Да, перед праздниками возникнет небольшой ажиотаж, но цена на мясные продукты очень высоко не поднимутся, ведь люди стали есть меньше мяса. На молочную продукцию также не ожидается большой рост цен", – отмечает Пендзин.

Как аргумент, эксперт приводит то, что скот уже выгоняют на открытые пастбища. Кроме того, увеличивается молоко сырья. "К тому же у нас есть Польша, которая активно поставляет на украинский рынок молочную продукцию. Не думаю, что будет существенное изменение цены", – подчеркнул специалист.

Ранее сообщалось, что в Украине в 2021 году могут вырасти цены на продукты. Лидерами подорожания будут: мука, крупы, макаронные изделия, сахар, яйца, масла.

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