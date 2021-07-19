В Украине начнут массово проверять получателей субсидий: что готовит правительство

Министерство социальной политики намерено усилить государственный контроль за соблюдением требований законодательства при предоставлении субсидий. В частности, правительство готовит проверки получателей выплат.

Проводить плановые и внеплановые проверки будет уполномоченное лицо. Об этом свидетельствует проект постановления Кабинета министров Украины, опубликованный на сайте Минсоцполитики.

Плановая проверка будет проводиться не чаще чем один раз в год. При составлении плана учитывается количество получателей социальной поддержки, сообщений населения о нарушениях во время ее предоставления, результаты верификации государственных выплат.

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К участию в проверках могут привлекаться представители центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений.

Уполномоченное лицо имеет право посещать вместе с представителем территориальной общины получателей социальной поддержки по месту жительства.

В Минсоцполитики отмечают, что это нужно для определения достоверности сведений, влияющих на установление права на получение социальной поддержки и определения ее размера.

Во время проверки могут опрашивать членов семьи, которые обращаются за назначением социальной поддержки, а также других лиц в случае возникновения необходимости в уточнении данных.

В случае препятствования получателями субсидий (членами их семей/домохозяйств) проверки уполномоченным лицом их места проживания – предоставление социальной поддержки приостанавливается.

Напомним, в Украине с 1 мая действуют новые правила для субсидиантов. В доход решили учитывать дивиденды по банковским депозитам, без помощи от государства оставили тех, кто покупал валюту, проводил много времени за границей или владеют дачей (если оформлена как жилое помещение), двумя автомобилями.

Также Кабинет министров внес изменения в правила получения субсидий в Украине. Теперь претендовать на выплаты смогут те, у кого есть до 100 тыс. гривен. До этого действовала граница до 57 тыс. гривен.

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