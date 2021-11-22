В Украине начала дорожать капуста: сколько придется заплатить

В Украине продолжается сезонный рост цен на овощи. Заметнее всего за неделю подорожали капуста, свекла и кабачки. Белокачанная капуста в фермерских хозяйствах теперь стоит 7 грн, а в супермаркетах цены достигают 9 грн/кг. Неделей ранее цены на этот овощ были на 1-1,5 грн/кг ниже.

При этом относительно дешевыми в закупке остаются помидоры – 15-25 грн/кг. Огурцы же продают по 45-48 грн/кг. Об этом свидетельствуют данные аналитиков AgroTimes. Свекла стоит 10 грн, а кабачки – 45-48 грн за килограмм.

По их информации, капуста дорожает сильнее, чем обычно в такой сезон. Это связано с уменьшением площадей под этой культурой, летней засухой и ранним похолоданием осенью.

Так, дорожает не только белокачанная капуста, но и и другие виды этого овоща. На оптовом рынке в Херсонсой области к 22 ноября установились такие цены:

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цветная капуста – 18-20 грн/кг;

кольраби – 15 грн/кг;

савойская капуста – 10 грн/кг;

пекинская капуста – 9-10 грн/кг;

брокколи – 45 грн/кг.

Месяц назад капуста еще дешевела. Тогда предложение этого овоща на рынках было выше.

В столичных супермаркетах 22 ноября белокачання капуста стоит на 1,5-2 грн/кг дороже, чем на оптовых рынках. Как показал мониторинг OBOZREVATEL, цены таковы:

АТБ – 8,95 грн/кг;

Varus – 8,4 грн/кг;

"Сильпо" – 9 грн/кг;

Metro – 8,6 грн/кг;

Novus – 6,89 грн/кг.

К слову, ранее Украина впервые в истории закупила огурцы у России. Как объясняют специалисты, российский овощ весьма конкурентный по цене с украинским. И это несмотря на 10% импортную пошлину, которую платят импортеры.

Также OBOZREVATEL рассказывал, какие продукты подорожают в Украине к Новому году. Эксперты считают, что по некоторым позициям может возникнуть кратковременный дефицит из-за высокого спроса.

В Украине за год уже заметно подорожал борщ. Кастрюля борща на свином бульоне на четырех человек в октябре 2021 года стоила в среднем 65,16 грн. Это на 5,52% больше, чем годом ранее.