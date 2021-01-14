В Украине на 8% подорожал общественный транспорт: где приходится платить больше

Средняя цена билета в городском общественном транспорте Украины в декабре 2020 года составила 5,5 грн. Это почти на 8% больше, чем в 2019 году.

Об этом сообщает Государственная служба статистики на своем официальном сайте. Больше всего цены выросли в следующих областях:

в Житомирской на 74% – до 6 грн.

в Черновицкой на 52% – до 5,92 грн.

в Ивано-Франковской на 34% – до 6 грн.

во Львовской на 25% – до 7 грн.

в Днепропетровской на 11% – до 4,7 грн,

в Полтавской на 10% – до 4,2 грн.

В Хмельницкой на 8% – до 4,2 грн.

Цены на городской общественный транспорт не только росли, но и падали, в частности, в следующих областях:

в Кировоградской на 22% – до 3,16 грн.

в Сумской на 8% – до 4 грн.

в Винницкой на 2,2% – до 4,3 грн.

в Черниговской на 2% – до 5,5 грн.

Самым дорогим проезд в общественном транспорте остается в Киеве – 8 грн, цена за год осталась без изменений.

Отметим, в Украине после январского локдауна (с 8-го по 24 января 2021 года) перевозчики повысят цену на проезд в маршрутках и автобусах.

Напомним, после введения локдауна в Украине движение городского, внутриобластного и междугороднего транспорта ограничивать не стали.

Как сообщал OBOZREVATEL, директор "Трансгруп" Владимир Назаренко предупредил, что цены по конкретным маршрутам перевозчики будут утверждать после завершения январского локдауна. В Киеве стоимость проезда в маршрутках может вырасти до 12 гривен.