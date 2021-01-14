В Україні на 8% подорожчав громадський транспорт: де доводиться платити більше
Середня ціна квитка в міському громадському транспорті України в грудні 2020 року становила 5,5 грн. Це майже на 8% більше, ніж у 2019 році.
Про це повідомляє Державна служба статистики на своєму офіційному сайті. Найбільше ціни зросли в таких областях:
у Житомирській на 74% – до 6 грн
у Чернівецькій на 52% – до 5,92 грн
в Івано-Франківській на 34% – до 6 грн
у Львівській на 25% – до 7 грн
в Дніпропетровській на 11% – до 4,7 грн
в Полтавській на 10% – до 4,2 грн
У Хмельницькій на 8% – до 4,2 грн.
Ціни на міський громадський транспорт не тільки росли, але й падали, зокрема, в таких областях:
у Кіровоградській на 22% – до 3,16 грн
у Сумській на 8% – до 4 грн
у Вінницькій на 2,2% – до 4,3 грн
у Чернігівській на 2% – до 5,5 грн.
Найдорожчим проїзд у громадському транспорті залишається в Києві – 8 грн, ціна за рік залишилася без змін.
Зазначимо, в Україні після січневого локдауну (із 8-го до 24 січня 2021 року) перевізники підвищать ціну на проїзд у маршрутках та автобусах.
Нагадаємо, після введення локдауну в Україні рух міського, внутрішньообласного й міжміського транспорту обмежувати не стали.
Як повідомляв OBOZREVATEL, директор "Трансгруп" Володимир Назаренко попередив, що ціни щодо конкретних маршрутів перевізники затверджуватимуть після завершення січневого локдауну. У Києві вартість проїзду в маршрутках може зрости до 12 гривень.