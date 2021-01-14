В Україні на 8% подорожчав громадський транспорт: де доводиться платити більше

Середня ціна квитка в міському громадському транспорті України в грудні 2020 року становила 5,5 грн. Це майже на 8% більше, ніж у 2019 році.

Про це повідомляє Державна служба статистики на своєму офіційному сайті. Найбільше ціни зросли в таких областях:

у Житомирській на 74% – до 6 грн

у Чернівецькій на 52% – до 5,92 грн

в Івано-Франківській на 34% – до 6 грн

у Львівській на 25% – до 7 грн

в Дніпропетровській на 11% – до 4,7 грн

в Полтавській на 10% – до 4,2 грн

У Хмельницькій на 8% – до 4,2 грн.

Ціни на міський громадський транспорт не тільки росли, але й падали, зокрема, в таких областях:

у Кіровоградській на 22% – до 3,16 грн

у Сумській на 8% – до 4 грн

у Вінницькій на 2,2% – до 4,3 грн

у Чернігівській на 2% – до 5,5 грн.

Найдорожчим проїзд у громадському транспорті залишається в Києві – 8 грн, ціна за рік залишилася без змін.

Зазначимо, в Україні після січневого локдауну (із 8-го до 24 січня 2021 року) перевізники підвищать ціну на проїзд у маршрутках та автобусах.

Нагадаємо, після введення локдауну в Україні рух міського, внутрішньообласного й міжміського транспорту обмежувати не стали.

Як повідомляв OBOZREVATEL, директор "Трансгруп" Володимир Назаренко попередив, що ціни щодо конкретних маршрутів перевізники затверджуватимуть після завершення січневого локдауну. У Києві вартість проїзду в маршрутках може зрости до 12 гривень.