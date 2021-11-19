В Украине может подорожать важный продукт: как и почему

В Украине до конца 2021 года цены на подсолнечное масло могут вырасти не более чем на 10%. При этом уже в ноябре стоимость увеличилась до 63 грн за литр.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщила аналитик УКАБ (Украинский клуб аграрного бизнеса) Светлана Литвин. По ее словам, Украина производит значительно больше подсолнечного масла, чем потребляет, соответственно свыше 90% производимого масла идет на экспорт. Поэтому цены на подсолнечное масло в Украине сильно зависят от цен на мировом рынке, которые также часто меняются.

Согласно данным FAO, мировые цены на растительные масла в октябре 2021 года демонстрируют наибольшие темпы роста среди всех продуктовых групп.

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"Если месячный прирост индекса цен на все продукты питания в октябре 2021 года составил 3%, то растительные масла – 9,6%. − отметила Литвин. − Однако Украина в этом году получила хороший урожай семян подсолнуха, что позволит произвести большие объемы подсолнечного масла, чем в прошлом. Эти противоположно направленные тенденции дают основания надеяться на стабилизацию цены на подсолнечное масло или хотя бы его незначительный рост (до 10%)".

Эксперт также подчеркнула, по ее данным с начала месяца цена на подсолнечное масло снизилась на 4% и сейчас составляет около 66 грн за литр на полках супермаркетов. Тенденция колебания цены в разные стороны в диапазоне 3-5% наблюдается уже несколько месяцев.

Как ранее писал OBOZREVATEL, за последний год подсолнечное масло стало рекордсменом по росту цены в Украине. Продукт в нашей стране сейчас стоит дороже, чем во всех государствах Европы. В той же Польше, Румынии, Франции и других странах масло дешевле на 26-30%. АМКУ (Антимонопольный комитет Украины) уже начал изучать причины роста стоимости.