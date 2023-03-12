В Украине мошенники "разводили" на деньги пенсионеров от имени ПриватБанка: детали

На Полтавщине мошенники которые воровали деньги с карточек украинцев, представляясь сотрудниками ПриватБанка. Среди других, жертвами злоумышленников становились пожилые люди.

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Два жителя Полтавы представлялись сотрудниками финучреждения и убеждали украинцев, что доступ к их счетам получили мошенники, и для блокирования подозрительных операций просили назвать номер банковской карты, CVV-код, PIN-код и срок ее действия. Об этом сообщили в пресс-службе ПриватБанка.

После этого аферисты "привязывали" данные к платежным системам и с помощью технологии NFC снимали деньги граждан в банкоматах. Злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы.

"ПриватБанк как лидер в сфере защиты клиентов напоминает, что передача личных данных третьим лицам, тем более через открытые источники, несет потенциальную угрозу использования этих данных мошенниками. Пользуйтесь только официальными сайтами и каналами получения информации от банка", - заявили в пресс-службе банка.

Отметим, что даже сотрудники банков не могут запрашивать у пользователей личные данные. Поэтому если вам звонят по телефону люди, представляются сотрудниками какого-то банка и требуют данные, можно спокойно класть трубку.

OBOZREVATEL писал ранее о том, что в украинских соцсетях массово распространяется сообщение о якобы розыгрыше 6000 грн от "Новой почты". Но на самом деле никакой акции нет – это действуют мошенники. Аферисты предлагают украинцам получить деньги за заполнение анкеты.

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