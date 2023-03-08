Розыгрыш 6000 грн – это фейк: "Новая почта" предупредила украинцев о мошенниках

В украинских соцсетях массово распространяется сообщение о якобы розыгрыше 6000 грн от "Новой почты" к 8 марта. Но на самом деле никакой акции нет – это действуют мошенники.

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О "работе" аферистов предупредили в самой "Новой почте". Мошенники предлагают украинцам получить 6000 грн за заполнение анкеты.

Истинной целью дельцов является сбор персональных данных украинцев через фишинговые ссылки. В дальнейшем эта информация может использоваться, в частности, для кражи денежных средств.

Анкета аферистов включает четыре вопроса, после чего пользователю предлагают выбрать "коробку с призом" с трех попыток. Разумеется, "правильную коробку" выдают каждому. После этого появляется сообщение о выигрыше 6000 грн, но для его получения нужно "поделиться информацией с друзьями", нажав на фишинговую ссылку.

Главный признак мошеннического сообщения – адрес сайта, который размещен по ссылке, отметили в компании. "Новая почта" не проводит подобных мероприятий и не разыгрывает деньги... Все подлинные ссылки на наш сайт имеют адрес novaposhta.ua", – объяснили в "НП".

Как сообщал OBOZREVATEL, также мошенники открыли охоту на пожилых клиентов ПриватБанка. У жертв крадут все деньги со счетов в государственном банке.

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