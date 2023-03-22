В Украине мошенники оформляют кредиты на пропавших без вести и пленных военных: как работает схема

Мошенники получают данные о мобильных номерах украинских военнослужащих и оформляют на них кредиты. В начале марта киберполиция разоблачила преступную группу, занимавшуюся таким видом мошенничества.

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Как сообщили на сайте Киберполиции Украины, злоумышленники осуществляли перевыпуск SIM-карт и проверяли, являются ли перевыпущенные номера финансовыми. Далее получали доступ к онлайн-банкингу. Со счетов защитников перечисляли остаток денег, а также выпускали кредитные карты и присваивали ссуды.

Группировке удалось получить доступ к номерам более 20 военнослужащих, находящихся в плену или пропавших без вести. Общая сумма ущерба составляет более 2 млн грн.

Как обезопасить себя?

Олеся Данильченко, заместитель директора Украинской межбанковской ассоциации платежной системы ЕМА, рассказала в комментарии OBOZREVATEL, что военнослужащие могут защититься от мошенников, идентифицировав себя через мобильных операторов. Для этого необходимо привязать SIM-карту к своему паспорту.

"Если человек долгое время не выходил на связь, то его номер использовали для того, чтобы восстановить SIM-карту. Например, с использованием последних 3 цифр номера. Через разные схемы происходило восстановление, но предварительно они информацию собирали о тех людях. Поэтому мы рекомендуем, чтобы идущие на фронт знали, что в случае потери надолго мобильной связи есть риск использования SIM-карты", – сказала эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, мошенники выманивают деньги у украинцев с помощью фейковых ссылок на оплату товаров и услуг. В результате жертвы аферистов теряют все свои сбережения с банковских карт.

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