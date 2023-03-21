Украинцам присылают фейковые ссылки, из-за которых исчезают деньги на картах: полиция предупредила о мошенниках

Мошенники выманивают деньги у украинцев с помощью фейковых ссылок на оплату товаров и услуг. В результате жертвы аферистов теряют все свои сбережения с банковских карт.

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Об этом предупредили в Тернопольском главке полиции. Жительница этого региона попалась на такую схему мошенников. Женщине через мессенджер прислали ссылку на оплату товара, она заполнила форму на сайте и вместо договоренной суммы со счета исчезли все средства.

Обычно мошенники, которые "работают" по этой схеме предлагают покупателям некий "безопасный способ" оплаты. Такие способы действительно существуют на популярных маркетплейсах. Технология оплаты устроена так, чтобы покупатель оплатил заказ, но средства попали к продавцу только после получения товара.

"Именно на этой услуге и спекулируют аферисты. Они присылают покупателю фейковые ссылки на оплату или фейковые расчеты за товар", – отметили в полиции.

Там предупредили, что поддельные сайты могут до мелочей копировать настоящие. При этом сами преступники используют психологические приемы, чтобы вызвать у жертвы доверие и убедить в "безопасности" предложенного способа оплаты.

Есть признаки, которые должны сразу насторожить. Полицейские советуют не оплачивать товар, если:

ссылка была отправлена в личном сообщении в стороннем мессенджере (все настоящие ссылки на оплату размещаются на официальном сайте маркетплейса);

пришло предупреждение якобы о сбое в доставке, и от покупателя требуют ввести дополнительные данные;

на стороннем сайте требуют ввести данные для авторизации (в т.ч номер карты, срок ее действия, CVV-код с обратной стороны карты и т.д.).

Как сообщал OBOZREVATEL, мошенники в Украине используют и другие способы "охоты" за деньгами на банковских счетах граждан. Одна из схем обмана построена на изготовлении дубликатов банковских карточек украинцев.

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