В Украине монету в две гривни продали за десятки тысяч: за какие деньги заплатят целое состояние

В Украине монету номиналом в две гривни на аукционе продали за 50 тыс. грн. Монета, как заявил продавец, была экспериментальной, всего изготовили 8 таких штук еще в 1996 году.

Это следует из данных аукциона Violity. В аукционе приняли участие 44 нумизмата. В результате победила самая высокая ставка в 50 тыс. грн. Такую монету невозможно получить вместе со сдачей в магазине, обнаружить в своей копилке.

Ее сразу после производства купил нумизмат, а после хранил ее до момента, пока цена значительно не увеличилась. "Одна из самых редких монет Украины! Отсутствовала в каталоге Коломийца. Лежит в моей коллекции с 1996 года, прямо с монетного двора! Пробный латунный (без никелевого покрытия!) экземпляр в экспериментальной (на момент чеканки) упаковке. По моим сведениям – тираж 8 штук", – написал продавец.

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В Украине редкие монеты условно можно поделить на три группы:

экспериментальные (к ним, например, относятся монеты номиналом в 15 копеек). Это те, которые собирались ввести в оборот, изготовили пробную партию, но после решение изменили;

с повреждением при изготовлении. Если у монеты "зеркальные" стороны, или же по ошибки изготовлены два аверса или два реверса, были повреждения при производстве, нумизматы готовы переплачивать за такие деньги в десятки раз больше;

из нетипичных металлов. На стоимость монеты также влияет и то, из какого металла ее произвели.

Продать такие деньги можно на специализированных аукционах. Там же можно определить и реальную стоимость денег. Чем больше желающих купить деньги. тем дороже их можно продать.

К примеру, ранее OBOZREVATEL писал о том, как в OLX пытаются продать купюры в 100 долларов за десятки тысяч гривен. На банкноте есть пятно, из-за которого его могут отказаться принимать в некоторых кассах и обменниках. Однако из-за "круглого" номера продавец уверен: стоимость купюры – 50 тыс. грн.