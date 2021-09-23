Цена руды опустилась ниже 100 долларов за тонну, это норма для рынка – Reuters

Усилия мировых производителей железорудного сырья по сдерживанию цен будет недостаточно.

Об этом пишет МинПром в статье "Руда сорвалась". В частности, Австралия, по прогнозам, отгрузит на рынок 75,22 млн тонн руды против августовских 76,01 млн тонн. Бразилия опять же уменьшит месячную отгрузку с 34,39 млн т до 29,54 млн тонн, ЮАР – с 5,62 млн тонн до 4,90 млн тонн.

"Хотя сложно сказать, хватит ли этих усилий трех крупнейших экспортеров руды, чтобы остановить ценовое пике. После условного года изобилия для производителей ЖРС снова наступает время затягивать пояса", – пишет издание.

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Аналитик Reuters Клайд Рассел отмечает, что так сложилось исторически, что стоимость железной руды чаще находится в диапазоне ниже 100 долл/тонну, чем над ним. Поэтому сегодняшнюю динамику можно расценивать и как возвращение к обычному состоянию вещей.

Один из самых авторитетных экспертов на фондовых рынках ГМК – швейцарская группа UBS – уже оперативно пересмотрела инвестиционные рейтинги майнеров в худшую сторону и дала нерадужный прогноз. Уже к концу 2021 года дефицит ЖРС на рынке поменяется ни излишек, вследствие чего цены на руду продолжат падение, причем надолго.

В 2022 г. UBS теперь прогнозирует среднюю цену на уровне 89 долл/тонну, в 2023 – 80 долл/тонну. А дальше цена может просесть и до 65 долл/тонну. Инвесткомпания Liberum Capital прогнозирует усредненную цену 93 долл за тонну в следующем году. А Bank of America опасается, что цены могут упасть до уровня маржинальных издержек (80 долл/тонну) уже до конца текущего года.