В Украине монету в 1 гривню можно продать за десятки тысяч: как выглядит "особая" копейка

В Украине за монету номиналом в 1 гривню 1992 года выпуска на аукционе можно выручить десятки тысяч гривен. На одних из последних торгах такая монета обошлась покупателю в 24,5 тыс. грн.

Это следует из данных аукциона Violity. Так, монета соответствующего номинала, изготовленная гладким гуртом 1.1ААг, может стоить от 15 до 27 тыс. грн (зависимо от состояния, результатов торгов).

К примеру, несколько недель назад монету 1992 года выпуска (1.1 ААг) продали за 24,5 тыс. грн. А неделей ранее такая же монета ушла с молотка за 16,6 тыс. грн.

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Как пишет профильный портал Monety, 1 гривнz 1992 года в Украине массово чеканилась из алюминиевой бронзы или латуни. Данные монеты никакой ценности не представляют, их стоимость равна номиналу.

Дорого можно продать монету одна гривнz, если она изготовлена из алюминия, меди, бронзы, серебра, магнитной или немагнитной стали, никелевого сплава. "В каталоге И. Коломийца приведено много разновидностей гривни 92-го года, которые являются ценными и дорогими. Монеты отличаются по вариантам аверса, реверса, гуртовой надписи и металлу. Это пробные монеты, их чеканили в небольшом количестве, поэтому стоимость их очень высокая", – говорится в документе.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине за некоторые монеты номиналом 25 копеек готовы заплатить в 40 раз больше номинала – от 1000 грн. Особая монета может оказаться в кошельке или копилке любого.