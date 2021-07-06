В Украине монету в 1 гривню можно продать за десятки тысяч гривен: как выглядит

В Украине монеты номиналом в 1 гривню 1995 года выпуска можно продать по цене в 7-15 тыс. грн, зависимо от состояния. Такой год выпуска считается редким и отличается гладким ребром.

Как следует из данных аукциона Violity, за монету такого года выпуска, на которой сохранилось 95% рельефа, заплатили 15,6 тыс. грн. В аукционе приняли участие 77 человек.

"Сохранено более 95% первоначального рельефа монеты и блеск. Добавлю, что она по оттенку немного более желтой и менее красной поверхностью, чем удается схватить на фото даже при правильно выставленного баланса белого", – говорится в описании к лоту.

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Такая же монета, но которая не так хорошо сохранилась, продалась на аукционе за 7,7 тыс. грн. Всего сделали 55 ставки. "Гривня 1996 года с чеканкой1995 года, редкая монета в коллекцию", – говорится в описании.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине за некоторые монеты номиналом 25 копеек готовы заплатить в 40 раз больше номинала – от 1000 грн. Особая монета может оказаться в кошельке или копилке любого.