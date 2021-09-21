В Украине мелочь времен СССР продают за тысячи долларов: как выглядит

В Украине три копейки 1943 года выпуска (аверс не соответствует реверсу) на аукционе продают за 13 390 долларов (около 361 тыс. грн). Менее редкие три копейки 1952 года выпуска можно продать за 1607 доллар (43,3 тыс. грн).

Это следует из данных аукциона Violity. Спросом у нумизматов пользуются либо редкие монеты (изготовленные с ошибками), либо те, которые из-за своего года выпуска и небольшой серии сохранились в небольшом количестве.

Более тысячи долларов готовы заплатить за две копейки 1927 года выпуска, 10 копеек 1929 года обойдутся в 1 272 долларов (46,6 тыс. грн). Менее редкие монеты 1991 года выпуска (последний год существования СССР) можно продать всего за 8 долларов (216 грн).

Видео дня

Напомним, вещи времен СССР можно продать за десятки и сотни тысяч гривен. Так, игрушечная машинка "Зиронька" на акционе стоит более 200 тыс. грн (7 622 доллара). Еще дороже стоит старый фотоаппарат, который изготовили 70 лет назад, сейчас стоит 9 318 долларов (251 тыс. грн). "Объектив sonnar, f-5cm, оригинальные футляр и передняя крышка ТСВВС", – говорится в описании.

Ранее OBOZREVATEL писал о том: