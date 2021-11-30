В Украине массовово вырубали лес и вывозили за границу

На Прикарпатье действовала масштабная схема контрабанды леса. С начала 2021 года житель Ивано-Франковской области переправил за границу леса и лесоматериалов на более чем 2 млн грн. Ему грозит тюремное заключение сроком от 3 до 5 лет.

Украинский лес через Одесский порт незаконно переправлял в несколько стран предприниматель, имеющий также легальный бизнес. Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ) Иванофранковщины.

"Чтобы легализовать незаконно срубленный лес, он скупал использованные товарно-транспортные накладные для их повторного использования. На основании этих накладных получал сертификат о происхождении древесины, необходимый для ее продажи за границу", – расскрывает детали схемы СБУ.

Видео дня

В ходе обысков, проведенных в помещениях деревообрабатывающих цехов, принадлежащих предпринимателю, а также по месту его фактического проживания было изъято ряд вещей, свидетельствующих о его незаконной деятельности. Речь идет о:

древесине без подтверждающих документов относительно ее законного происхождения;

черновых записях и документах, подтверждающих незаконные экспортные операции;

банковских картах, которые использовались для расчетов с "партнерами".

В Украине Монобольшинство в первом чтении приняло законопроект 4197-д, при этом скандальную норму об отмене моратория на экспорт леса из документа исключили. Соответствующее решение 18 ноября поддержали 276 нардепов.

"В финальной редакции абзац про снятие моратория из текста исключили. Это означает, что в законопроекте, который будет принят, абзаца по снятию моратория не будет. С 2016 года, за время действия моратория, в деревооброку индекс инвестиций вырос на 69%", – сказал глава экономического комитета Дмитрий Наталуха во время заседания парламента.

Как сообщал OBOZREVATEL, сейчас кубометр леса уже стоит 4-5 тысяч гривен. И лесхозы продолжат повышать цены. Если мораторий отменят, украинские предприятия вряд ли смогут конкурировать с европейскими.

Напомним, главный аргумент сторонников отмены моратория – требования со стороны ЕС. Якобы запрет нарушает действующее соглашение об Ассоциации с Евросоюзом, хотя на самом деле это не так. Дело в том, что европейский арбитраж признал право Украины на мораторий, но не в нынешнем виде. В подходящем под правила законе должно говориться о защите окружающей среды, а не экономических интересов.