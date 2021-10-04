В Украине могут отменить мораторий на экспорт леса-кругляка: какими будут последствия

Вырубка леса в Украине стала топ-темой прошлой недели. По требованию ЕС парламент должен отменить мораторий на экспорт необработанного леса, так называемого кругляка. 6 лет назад запрета на его вывоз добился лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Об этом говорится в сюжете "ТРК Украина". Его в своем Youtube разместил и сам Ляшко. Отмечается, что в результате таких действий отечественные деревообрабатывающие предприятия могут остаться без сырья (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Если сейчас отменить закон и восстановить варварский вывоз из Украины необработанного леса, чем это закончится? Закроются предприятия. Десятки тысяч людей по стране останутся без работы. Не будет зарплаты, не будет налогов", – отметил Ляшко.

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В сюжете отмечается, что сейчас кубометр леса уже стоит 4-5 тысяч гривен. И лесхозы будут повышать цены еще. Украинские предприятия вряд ли смогут конкурировать с европейскими.

Отмена моратория приведет и к дефициту технического сырья – из леса от санитарной вырубки производят поддоны, а из щепы топливные паллеты – дешевый заменитель газа.

У некоторых украинских предприятий "золотые периоды" работы начались после введения моратория, когда удалось даже выйти на зарубежные рынки.

По мнению политика, власть должна поддерживать таких производителей, а не лишать их работы. Лес надо перерабатывать в Украине и продавать дорого, чтобы люди могли получать высокие зарплаты. Впрочем соглашение об ассоциации с ЕС запрещает вводить ограничения для защиты национального производителя. Арбитражная комиссия в конце прошлого года обязала Украину как можно быстрее отменить мораторий. Если это не будет выполнено, ЕС введет в отношении Украины зеркальные ограничения.