В Украине машины хотят растаможивать по новой формуле: как посчитают и что будет с ценой

В Украине на 180 дней хотят ввести новую формулу растаможки "евроблях". В результате растаможка некоторых автомобилей может подешеветь на 300-500 евро. Соответствующие нововведения предусмотрены в законопроекте "слуг народа" №4643-д.

Как говорится в материале OBOZREVATEL, документ уже поддержал комитет по финансам, налоговой и таможенной политики. Вскоре его рассмотрят в стенах парламента. Так, согласно предложению, новая формула будет выглядеть так:

Базовая ставка + коэффициент двигателя + доплата за дизельный двигатель.

Базовая ставка зависит от возраста машины. Если меньше 9 лет, то платить ее вовсе не нужно. Дальше ставки меняются таким образом:

машине до 9 лет – 0 евро;

машине 10 лет – 25 евро;

машине 11 лет – 50 евро;

машине 12 лет – 75 евро;

машине 13 лет – 100 евро;

машине 14 лет – 125 евро;

машине от 15 лет – 150 евро.

Коэффициент двигателя зависит от его объема. Чтобы его просчитать, нужно объем умножить на указанную ниже ставку:

ставка для двигателя до 2000 куб. см – 0,25 евро

ставка для двигателя до 3000 куб. см – 0,2 евро

ставка для двигателя до 4000 куб. см – 0,25 евро

ставка для двигателя до 5000 куб. см – 0,35 евро

ставка для двигателя от 5001 куб. см – 0,5 евро

Доплата за дизель составляет 100 евро. Для примера просчитаем, какой размер акциза на растаможку автомобиля возрастом 8 и 14 лет с бензиновым двигателем 2000 куб. см по старым и новым правилам.

Итак, по новым правилам:

машина возрастом 8 лет – 500 евро;

машина возрастом 14 лет – 625 евро.

По старым правилам:

машина возрастом 8 лет – 800 евро;

машина возрастом 14 лет – 1400 евро.

Важно также отметить, что по новым правилам пошлину платить не нужно, а НДС надо будет заплатить не со всей стоимости автомобиля, а только с акциза. Александр Ковальчук пояснил: это позволит не только снизить стоимость растаможки, но и ликвидировать схему искусственного занижения стоимости машины. Чтобы сравнить правила, вместо пошлины и полного НДС нужно заплатить еще и разовый "штраф" в размере 8,5 тыс. грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 ноября Верховная Рада поддержала новые правила растаможки автомобилей с европейской регистрацией в Украине. Закон предусматривает введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема. Так, для бензиновых двигателей объемом до 3000 и более 3000 куб. см вводятся базовые ставки соответственно €50 и €100. Для дизельных двигателей объемом до 3500 и более 3500 куб. см вводятся базовые ставки соответственно €75 и €150.