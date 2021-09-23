В Украине купюру в 100 долларов продают за 40 тыс. грн: в чем особенность

В Украине пытаются продать купюру номиналом в 100 долларов за 40 тыс. грн. Особенность такой банкноты – якобы редкий номер LF 60000004 A.

Это следует из данных портала для объявлений OLX. "Редкие 100-долларовые банкноты с красивым номером. Состояние банкнот – ABOUT UNCIRCLATED", – говорится в объявлении. Стоит отметить, что на самой купюре есть чернильное пятно. А с ним большое число обменников и банков банкноты принимать отказываются.

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Отметим, купюры с редкими номерами действительно можно продать дороже номинальной стоимости, отмечает автор тематического сайта для нумизматов Виталий Ткач, но для этого она должна быть в идеальном состоянии. "Если купюра анциркулейтед, то есть в идеальном состоянии, не была в обращении, все уголки ровные, нет потертостей, ее можно продать. Точную цену можно определить на аукционе", – отмечает эксперт.

Ценную монету или банкноту можно получить даже вместе со сдачей в магазине. К примеру, несколько недель назад украинец получил вместе со сдачей в супермаркете АТБ монету номиналом в 1 гривню 1995 года выпуска. Ее можно продать на аукционе по цене около 1000 грн.

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