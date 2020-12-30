В Украине изменят пенсионные правила, но не для всех: в Минсоце раскрыли детали

В Украине в 2021-м накопительные пенсии станут обязательными для тех, кто работает во вредных условиях.

Об этом на телеканале "Дом" рассказал советник министра социальной политики Николай Шамбир. К ним, например, относятся горнодобывающую отрасль, железнодорожный, черную металлургию, химическое производство. Они переходят на обязательную накопительную систему.

"Согласно законодательству, предприятие должно возмещать Пенсионному фонду до достижения пенсионного возраста деньги для выплат, и происходит ситуация, когда сокращается предприятии: вместо 6000 рабочих – 300 человек. Понятно, что никаких экономических условий платить эти деньги нет. И получается, что возмещать эти пенсии приходится за счет бюджета, то есть налогоплательщиков", – рассказал советник министра.

Есть и неприятное новшество – с января 2021-го украинцам перестанут назначать временную выплату для тех, кто не будет иметь необходимого стажа. Со следующего года в 60 лет на заслуженный отдых будут выходить только те, у кого уже есть 28 лет стажа.

Отметим, как уже писал OBOZREVATEL, повышение пенсий в марте должно составить около 11%. К примеру, при пенсии в 3,5 тыс. грн размер прибавки может составить около 385 грн. При переносе решения с марта, например, на декабрь украинцы потеряют 3,4 тыс. грн.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.