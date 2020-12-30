В Україні змінять пенсійні правила, але не для всіх: у Мінсоці розкрили деталі

В Україні у 2021-му накопичувальні пенсії стануть обов'язковими для тих, хто працює в шкідливих умовах.

Про це на телеканалі "Дім" розповів радник міністра соціальної політики Микола Шамбір. До них, наприклад, належить гірничодобувна галузь, залізнична, чорна металургія, хімічне виробництво. Вони переходять на обов'язкову накопичувальну систему.

"Згідно із законодавством, підприємство повинно відшкодовувати Пенсійному фонду до досягнення пенсійного віку гроші для виплат, і відбувається ситуація, коли скорочується підприємство: замість 6000 робочих – 300 осіб. Зрозуміло, що жодних економічних умов платити ці гроші немає. І виходить, що відшкодовувати ці пенсії доводиться за рахунок бюджету, тобто платників податків", – розповів радник міністра.

Є й неприємне нововведення – із січня 2021-го українцям перестануть призначати тимчасову виплату для тих, хто не матиме необхідного стажу. З наступного року в 60 років на заслужений відпочинок виходитимуть тільки ті, у кого вже є 28 років стажу.

Додамо, як уже писав OBOZREVATEL, підвищення пенсій у березні має становити близько 11%. Наприклад, за пенсії 3,5 тис. грн розмір надбавки може бути близько 385 грн. Під час перенесення рішення з березня, наприклад, на грудень українці втратять 3,4 тис. грн.

Раніше OBOZREVATEL докладно писав про те, який вигляд матиме пенсійна реформа від Кабміну й чому ситуація з виплатою пенсій в Україні загострюватиметься щорічно.