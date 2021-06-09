В Украине изменились цены на овощи и фрукты: какие и на сколько
Цены на овощи в Украине после длительного снижения или стабилизировались или даже незначительно подросли. Исключение составили продолжившие дешеветь томаты, болгарский перец и огурцы. При чем цены на последние, в начале недели, вообще рухнули до минимума.
На южных рынках огурцы продавали по 2 грн/кг. Правда, к концу недели он уже был не дешевле 9 грн. Подешевели также редис, зеленый горох и спаржевая фасоль. Об этом говорится в материале EastFruit.
При этом спаржа на минувшей неделе заметно подорожала. В сегменте зелени стоимость все еще продолжала снижаться, кроме кинзы, которая подорожала и петрушки, по которой повысился минимальный уровень цены.
Больше всего подешевела черешня. Продолжила дешеветь также садовая земляника. Минимальные цены фиксировались в начале недели, но уже ближе к концу постепенно пошли вверх. Кроме того, снизились цены на бананы и яблоки.
Ранее сообщалось, что закарпатские фермеры уже третью неделю собирают ягодный урожай и пытаются как можно выгоднее его реализовать. Они утверждают, что цена на клубнику в Украине не опустится меньше 30 грн.
Касательно цены, то сезон начался со 130 грн за килограмм. Сейчас же клубника стоит 35-40 грн. Но намного дешевле ягода в 2021 году уже не будет.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Первые арбузы уже появились на украинских прилавках. В Мукачево они стоят около 30 грн за килограмм.
Дожди испортили высокий урожай мелитопольской черешни, производители ягод потеряли значительную часть ранних сортов урожая. Среднепоздние и поздние сорта могут также пострадать из-за избытка влаги.