В Украине изменились цены на овощи и фрукты: какие и на сколько

Цены на овощи в Украине после длительного снижения или стабилизировались или даже незначительно подросли. Исключение составили продолжившие дешеветь томаты, болгарский перец и огурцы. При чем цены на последние, в начале недели, вообще рухнули до минимума.

На южных рынках огурцы продавали по 2 грн/кг. Правда, к концу недели он уже был не дешевле 9 грн. Подешевели также редис, зеленый горох и спаржевая фасоль. Об этом говорится в материале EastFruit.

При этом спаржа на минувшей неделе заметно подорожала. В сегменте зелени стоимость все еще продолжала снижаться, кроме кинзы, которая подорожала и петрушки, по которой повысился минимальный уровень цены.

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Больше всего подешевела черешня. Продолжила дешеветь также садовая земляника. Минимальные цены фиксировались в начале недели, но уже ближе к концу постепенно пошли вверх. Кроме того, снизились цены на бананы и яблоки.

Ранее сообщалось, что закарпатские фермеры уже третью неделю собирают ягодный урожай и пытаются как можно выгоднее его реализовать. Они утверждают, что цена на клубнику в Украине не опустится меньше 30 грн.

Касательно цены, то сезон начался со 130 грн за килограмм. Сейчас же клубника стоит 35-40 грн. Но намного дешевле ягода в 2021 году уже не будет.

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