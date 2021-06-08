В Украине гибнет урожай знаменитой мелитопольской черешни: что будет с ценами на ягоды

Дожди испортили высокий урожай мелитопольской черешни, производители ягод потеряли значительную часть ранних сортов урожая. Среднепоздние и поздние сорта могут также пострадать из-за избытка влаги.

Об этом рассказал директор Мелитопольской опытной станции садоводства им. М. Сидоренко Владимир Сенин, пишет РИА - "Мелитополь". По его словам, плоды от избытка влаги растрескиваются, загнивают.

"Если говорить о сортах, которые сейчас созревают, в частности, Валерий Чкалов, то это очень печальная картина. Очень сложно выбрать целые плоды. При такой погоде загнивание происходит в течение 5-10 часов. Среднепоздние и поздние сорта - картина лучше, но если дожди будут продолжаться, от избытка влаги будут трескаться. Сам потенциальный урожай в городе еще три недели назад был неплохой ,а теперь, по факту, может быть хуже, чем в прошлом году", – сказал Сенин.

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В соцсетях устроили своеобразную "перекличку", называя цены на черешню в своих регионах, сообщает Greenpost. Так, в Риге (Латвия) килограмм стоит 7-8 евро (235-265 грн), в Барселоне (Испания) – 3-5 евро (100-165 грн), в Мадриде (Испания) – 2-2,50 евро (68-80 грн).

При этом цены на ягоды в Украине также очень отличаются. Например, в Виннице приобрести черешню можно по цене 150 грн за килограмм, в Киеве – 120-200 грн.

Напомним, в Украине цены на молодую капусту упали на 53% до 9-10 грн/кг за последние 2 недели. В то же время клубника подешевела на 46% до 65-70 грн/кг.

"По мере того, как становится теплее на улице (хотя и с существенным опозданием), становятся дешевле сезонные овощи и фрукты, так как увеличивается их предложение. Рекордсменом по снижению цены за 2 последние недели была молодая капуста", – отметила аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Светлана Литвин.

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