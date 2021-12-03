В Украине хотят изменить правила выплат за ДТП

В Украине хотят отменить лимита выплат за ДТП по европротоколу, который сейчас составляет 50 тыс. грн. Кроме того, планируется ввести выплаты за ремонт автомобилей прямо на СТО.

С такой инициативой выступило Моторное (транспортное) страховое бюро (МТСБУ), сообщает delo.ua. При этом отмечается: в организации уже приступили к разработке новой редакции закона об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.

"С принятием новой редакции закона любое ДТП, подпадающее под условия урегулирования по европротоколу, можно будет оформить с его помощью. При этом не придется волноваться, не превысит ли ремонт автомобиля лимит выплат", – отметил генеральный директор МТСБУ Владимир Шевченко.

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Вместе с тем, подчеркивается: уже в ближайшее время Национальный банк Украины, являясь регулятором страхового рынка, должен увеличить предельный размер выплаты по европротоколу. Новый лимит составит 80 тыс. грн.

Также в МТСБУ хотят ввести норму о выплате возмещения за восстановительный ремонт на СТО. По их мнению, это поможет предотвратить конфликты по расчету размера материального ущерба.

Более того, по мнению бюро, новшество позволит водителям быть полностью уверенными в том, хватит ли им денег на ремонт. Ведь они в любом случае получат из СТО уже отремонтированный автомобиль.

Впрочем, постраждавшие в ДТП водителя все-же смогут получить компенсацию в денежной форме. К примеру, если откажутся от ремонта автомобиля, а вместо этого решат продать его со скидкой, учитывающей повреждения в результате ДТП.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в "Авто Евро Силе" (АЕС) сообщили о проводящейся таможенниками конфискации уже растаможенных "евроблях". В качестве доказательств своих слов, в организации рассказали об изъятии автомобиля, растаможенного в 2019 году.