В Украине хотят изменить правила выплат за ДТП

Роман Костюченко
Личные финансы
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В Украине отменят лимит выплат за ДТП и введут выплаты за ремонт прямо на СТО

В Украине хотят отменить лимита выплат за ДТП по европротоколу, который сейчас составляет 50 тыс. грн. Кроме того, планируется ввести выплаты за ремонт автомобилей прямо на СТО.

С такой инициативой выступило Моторное (транспортное) страховое бюро (МТСБУ), сообщает delo.ua. При этом отмечается: в организации уже приступили к разработке новой редакции закона об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.

"С принятием новой редакции закона любое ДТП, подпадающее под условия урегулирования по европротоколу, можно будет оформить с его помощью. При этом не придется волноваться, не превысит ли ремонт автомобиля лимит выплат", – отметил генеральный директор МТСБУ Владимир Шевченко.

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Вместе с тем, подчеркивается: уже в ближайшее время Национальный банк Украины, являясь регулятором страхового рынка, должен увеличить предельный размер выплаты по европротоколу. Новый лимит составит 80 тыс. грн.

Выплаты за ремонт будут делать прямо на СТО

Также в МТСБУ хотят ввести норму о выплате возмещения за восстановительный ремонт на СТО. По их мнению, это поможет предотвратить конфликты по расчету размера материального ущерба.

Более того, по мнению бюро, новшество позволит водителям быть полностью уверенными в том, хватит ли им денег на ремонт. Ведь они в любом случае получат из СТО уже отремонтированный автомобиль.

Получить компенсацию в денежной форме все-же можно будет

Впрочем, постраждавшие в ДТП водителя все-же смогут получить компенсацию в денежной форме. К примеру, если откажутся от ремонта автомобиля, а вместо этого решат продать его со скидкой, учитывающей повреждения в результате ДТП.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в "Авто Евро Силе" (АЕС) сообщили о проводящейся таможенниками конфискации уже растаможенных "евроблях". В качестве доказательств своих слов, в организации рассказали об изъятии автомобиля, растаможенного в 2019 году.

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