В Украине хотят создать еще один Пенсионный фонд: обнародован доработанный вариант реформы

Народные депутаты от партии "Слуга народа" Галина Третьякова и Вадим Струневич представили обновленную концепцию второго уровня пенсионной системы, который предусматривает введение обязательных пенсионных накоплений для всех работающих граждан. Ее "старт" запланирован на 1 января 2023 года.

Соответствующий законопроект № 2683-3 зарегистрирован в Верховной Раде 7 мая, а его текст стал доступен для ознакомления на сайте парламента 12 мая. Сейчас проект находится на рассмотрении комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

В частности, документом предусматривается создание правительством уполномоченного Пенсионного фонда, который будет осуществлять надзор за всеми участниками обязательного накопительного пенсионного обеспечения – администраторами, компаниями с управления активами, банками-хранителями, а в определенным случаях – непосредственно заключать пенсионные контракты с гражданами. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что создание такого Фонда потребует дополнительных денег из госбюджета.

Среди других главных новаций законопроекта можно выделить следующие:

финансирование пенсионных накоплений будет осуществляться на паритетных началах – работодатели будут платить 2% от размера заработной платы работников, а участники системы (работающие лица) – 2% от заработной платы (дохода);

средства накопительной системы будут собственностью работника, а в случае его смерти – переходить наследникам;

накоплениями граждан-участников системы займутся рыночные негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и банки , которые пройдут авторизацию путем включения в Реестр авторизованных субъектов системы накопительного пенсионного обеспечения;

персонифицированный учет участников системы будет вестись в специально созданном Едином социальном реестре. На базе такого реестра планируется функционирование "единого окна", через которое каждый участник системы сможет на свое усмотрение выбрать НПФ или банк, где будут хранится его накопления, а также в любой момент сможет переводить их из одного НПФ или банка в другой ;

все движение средств участник системы сможет контролировать через специальный электронный кабинет в Едином социальном реестре;

в случае, если участник системы не определится с выбором НПФ или банка, ему автоматически откроют индивидуальный пенсионный счет в уполномоченном Пенсионном фонде, созданном Кабмином. Пенсионный контракт в таком случае будет заключен по умолчанию;

за счет средств системы накопительного пенсионного обеспечения граждане будут иметь право на пожизненные пенсии, а в некоторых случаях – на единоразовую выплату.

Примечательно, что Офис простых решений и результатов, комментируя доработанную концепцию пенсионной реформы на своей на своей странице в Facebook, указал на то, что дополнительной налоговой нагрузки для граждан и бизнеса не будет. "Работодатели и работники будут платить по 2% от размера зарплаты работника (участника системы). Эти средства будут попадать на специальные (небюджетные) счета в Казначейство. Важно! Во избежание дополнительной налоговой нагрузки на граждан и бизнес, одновременно с этим будут уменьшены ЕСВ (с 22% до 20%) и НДФЛ (с 18% до 16%)", - идет речь в сообщении. Однако сам текст законопроекта не содержит соответствующих изменений в Закон "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".

Интересно также и то, что Офисом простых решений и результатов допускается отмена в будущем солидарной пенсионной системы в принципе. "Переходить к обязательной накопительной пенсионной системе мы предлагаем постепенно, ведь важно, в первую очередь, обеспечить пенсионерам достойную и защищенную жизнь. Поэтому первое время будет существовать как солидарная система, так и накопительная", - подытожили в Офисе.

Напомним, на сегодняшний день украинцы пожилого возраста имеют только два источника дохода. Первый – солидарная система, она же первый уровень, на котором пенсионеров содержат официально трудоустроенные граждане за счет ежемесячных отчислений в виде ЕСВ (22%) в Пенсионный фонд.

Второй – добровольные накопления (третий уровень), позволяющий сформировать дополнительную пенсию в негосударственных НПФ. По данным Минсоцполитики количество участников НПФ в Украине не превышает 1 млн человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Министерстве социальной политики представили свою версию доработанной пенсионной реформы, которой предусматривалось управление пенсиями через портал "Дия" и без создания еще одного Пенсионного фонда.