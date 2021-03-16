На грани "пенсионной катастрофы". Украинцев собираются спасать масштабной реформой

Информационное пространство Украины все чаще будоражат новости о том, что в скором будущем пенсии уменьшатся в два раза, а премьер-министр Денис Шмыгаль и вовсе считает, что через 15 лет половина работающих граждан останется без выплат после выхода на заслуженный отдых. Власти видят спасение в полной трансформации пенсионной системы и внедрении механизма индивидуальных пенсионных накоплений.

На самом деле, эта идея не новая. Еще в 1998 году Указом второго президента Украины Леонида Кучмы были определены основные направления пенсионной реформы, которыми предполагалось часть взносов работающих граждан направлять на их персональные счета, где деньги будут накапливаться и приумножаться. После этого было несколько попыток разных правительств реализовать свой вариант внедрения накопительного уровня пенсионной системы, но ни одна из них не увенчалась успехом. Кабмин Шмыгаля не стал исключением – он рассчитывает запустить систему накопительных пенсий уже в 2021 году.

О том, какие нововведения ждут украинцев, есть ли шанс провести реальную пенсионную реформу в стране и насколько она окажется жизнеспособной, читайте в материале OBOZREVATEL.

Сейчас в Украине работают два из трех уровней пенсионной системы, которые были внедрены еще в 2003 году Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Речь идет о первом и третьем уровнях.

Первый уровень — это всем известная солидарная система, которая функционирует за счет ежемесячных отчислений работодателей на начисленную заработную плату работникам в размере 22 % ЕСВ. Солидарная пенсионная система досталась Украине по наследству. Принцип ее работы состоит в том, что работающие граждане оплачивают пенсию сегодняшним пенсионерам. Деньги движутся от младших к старшим, поэтому эта пенсионная система и называется "солидарной".

Третий уровень пенсионной системы, как и первый, тоже давно работает в Украине. Но, правда, не пользуется популярностью. Речь идет о добровольно-накопительном уровне пенсионной системы. Основу его составляют негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Те, кто желает получать дополнительные выплаты к пенсии, выбирают НПФ и добровольно перечисляют туда взносы.

Однако сейчас ситуация с солидарной системой оказалась катастрофической, она больше не соответствует демографическим и экономическим реалиям в Украине. Рост продолжительности жизни и снижение рождаемости привело к старению населения, что, в свою очередь, вызвало огромный дисбаланс солидарной системы пенсионного обеспечения.

По данным Пенсионного фонда Украины, на 11,2 млн пенсионеров в 2020 году приходилось лишь 10,3 млн работников, которые уплачивали взносы .

Согласно демографическому отчету МВФ, посвященному Центральной и Восточной Европе, до 2050 года численность работоспособного населения в Украине сократится еще на 30%.

При такой тенденции работающие не смогут содержать возросшее количество пенсионеров. Пенсионный фонд уже давно функционирует в условиях хронической нехватки средств, его дефицит из года в год только увеличивается. В 2021 году на выплату запланированных пенсий не хватает уже 26 млрд грн, в то время как в 2020 году дефицит Фонда составлял 19,4 млрд грн. При сохранении существующей тенденции солидарную систему ожидает полный крах.

Помимо вечной борьбы с теневой занятостью в стране, катастрофическую ситуацию с пенсиями власти планируют решать путем запуска второго уровня пенсионной системы – общеобязательной накопительной системы государственного пенсионного страхования. Теоретически такая система введена еще в 2003 году, но механизмов ее реализации на практике до сих пор не разработали.

Второй уровень – это персональные счета работников, куда ежемесячно в обязательном порядке будет перечисляться часть от уплачиваемых взносов с заработной платы. Деньги на таких счетах должны "работать" и приносить инвестиционный доход, который потом возвращается человеку в существенно увеличенных размерах пенсии.

Соответствующий законопроект (№2683), который должен запустить механизм накопительных пенсий, внесен в Верховную Раду еще в конце 2019 года, однако до сих пор так и не рассмотрен в первом чтении. Тем не менее, глава правительства Денис Шмыгаль рассчитывает, что закон о введении в Украине накопительного уровня пенсионной системы примут уже в этом году.

Законопроект предусматривает, что все украинцы будут делать накопительные взносы в размере 1% от дохода, а работодатели – 2% от зарплаты сотрудников. По желанию работника, он может вносить и больше 1%. Эти взносы будут аккумулироваться на персональном счете каждого работника. То есть, каждый украинец будет копить себе на вторую пенсию самостоятельно.

Важно:

В случае смерти право на пенсионные сбережения на индивидуальных счетах будут переходить наследникам;

Физлица-предприниматели, избравшие упрощенную систему налогообложения, будут делать взносы добровольно.

Особенность законопроекта № 2683 заключается в том, что он предусматривает создание новых госструктур, которые займутся администрированием пенсионных счетов граждан, – Пенсионное казначейство и Центральный администратор. Для них хотят разработать отдельные правила функционирования. При этом распоряжаться деньгами будут негосударственные пенсионные фонды и компании по управлению активами, которые пройдут авторизацию в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Однако, по информации Министерства социальной политики, законопроект сейчас проходит существенную доработку. По словам Министра соцполитики Марины Лазебной, на старте системы предлагается установить взносы на уровне 4% (2% работодатель + 2% работник). При этом одновременно планируют уменьшить ЕСВ и налог на доходы физлиц, чтобы не увеличивать нагрузку на бизнес. То есть, из тех 22% ЕСВ, которые сейчас платит работодатель за каждого сотрудника, 20% будут идти на госфонды (в том числе Пенсионный), а 2% - на персональный накопительный счет работника. Аналогично по налогу на доходы физлиц – из тех 18%, которые сейчас вычитываются из зарплаты каждого сотрудника, 2% будут направляться на накопительную пенсию.

По расчетам Минсоцполитики, старт системы со взносами в размере 4% обеспечит выполнение минимальных обязательств Украины относительно пенсионного обеспечения согласно ратифицированной конвенции Международной организации труда на уровне 40% при наличии предусмотренного законодательством страхового стажа. При условии постепенного увеличения взносов до 7% коэффициент замещения приблизится к 50%. Для сравнения – сейчас украинцы на пенсии получают около 28,7% последней зарплаты. Причем постепенно (если ничего не изменить) эта цифра снизится до 18%.

Кроме того, в социальном ведомстве предлагают на старте реформы воздержаться от создания дополнительных институций за счет бюджетных средств и использовать действующую инфраструктуру, в частности:

Государственную фискальную службу – относительно контроля уплаты взносов;

Госказначейство – относительно принятия, учета взносов от работодателей, клиринга, перечисления их части в Пенсионный фонд;

Пенсионный фонд – относительно персонификации этих взносов по конкретным людям;

накопительные пенсионные фонды и компании по управлению активами, администраторы, хранители (участники третьего уровня пенсионной системы) – относительно непосредственного пенсионного накопления, управления активами, администрирования, хранения активов.

Будут ли все эти пожелания Минсоцполитики учтены в доработанном законопроекте, пока неизвестно. На сайте парламента все еще представлена редакция документа, которая не учитывает вышеуказанных предложений.

Особенность отчислений в накопительные фонды в том, что эти деньги – "длинные". По примеру того, как функционируют такие фонды в других странах, они должны десятилетиями куда-то инвестировать, работать на экономику страны, приумножаться, как минимум, на процент инфляции или более. И когда работник выходит на пенсию, он получает выплаты не только из "общего котла", но и дополнительную прибавку, которая тем больше, чем выше его официальный заработок. То есть с введением обязательных накопительных пенсий получать деньги "в конверте" станет еще более невыгодно, чем сейчас, так как зарплата повлияет не только на основную, но и на дополнительную пенсию.

С другой стороны, мировой опыт таких реформ показывает, что реального эффекта по выплатам из накопительной системы придется ждать минимум 15–20 лет. То есть это, скорее, долгосрочная превентивная мера, и на нынешних пенсионеров она не только не повлияет, но может и навредить. Причина – снижение размера ЕСВ на 2% (а в последующем – на целых 7%), которые будут направляться не в "общий котел", а на персональные счета работающих украинцев. Такое решение приведет к еще большему увеличению дефицита Пенсионного фонда.

Кроме того, многие эксперты считают, что предложенная модель накопительного уровня пенсионной реформы не соответствует украинским реалиям, ведь не содержит никаких механизмов долгосрочного сохранения пенсионных взносов и страхования их от инфляции. В Украине отсутствует полноценный рынок капитала. Выбор для инвестиций и сбережений активов у нас в стране весьма скудный: облигации внутреннего госзайма (можно вкладывать до 60% пенсионных накоплений) и банковские депозиты (разрешается размещать до 50% пенсионных накоплений). Инвестировать в другие сферы, например землю или недвижимость, тоже можно, но с учетом высокого уровня коррупции в судебной системе здесь могут быть довольно высокие риски.

"В украинских условиях нет таких долгосрочных инвестиций, в которых можно было бы быть уверенными, причем на 30-40 лет. У нас нет ни предприятий, в надежности которых можно быть уверенными, ни доходных инструментов, то есть процентных бумаг, которые гарантировали бы, что если кто выпускает такие долговые ценные бумаги, он потом их сможет погасить. Таким образом, в пределах Украины эти средства вообще использовать очень трудно, особенно когда речь идет о значительном сроке, а это 20-30 лет", – уверен экономист Борис Кушнирук.

Не особо верят в жизнеспособность накопительных пенсий и в парламенте, указывая на негативный опыт стран Восточной Европы в этом направлении.

"В некоторых европейских странах с более развитой экономикой и совершенным правовым порядком (например, Венгрии) теперь законодательными решениями пытаются вернуть накопленные гражданами средства в солидарную пенсионную систему, то есть национализировать их. В Литве и Латвии ставку взносов во втором уровне пенсионной системы в течение нескольких лет снижали до 2% от зарплаты, а в Эстонии и вовсе свели к нулю.

Чехия в января 2016 года объявила о ликвидации второго уровня, который был создан только в 2013 году. В Польше в феврале 2014 года из-за введенных государством ограничений на формы инвестирования фондами страхования последние начали получать негативную доходность (в частности, было запрещено инвестировать в государственные облигации, а предыдущие инвестиции необходимо было безвозмездно вернуть государству для сокращения государственного долга). Впоследствии польское правительство дало гражданам срок в три месяца на возвращение в солидарную систему по молчаливому согласию" – говорится в выводе Главного научно-экспертного управления Верховной Рады по результатам анализа законопроекта № 2683.

Таким образом, как считают эксперты в парламенте, накопительная система этих стран не оправдала надежд на построение успешного уровня пенсионного обеспечения граждан, который наработан в Западной Европе. Причины этого кроются в большом уровне теневой занятости, низком уровне зарплат и соответствующих ему взносов, слабом развитии финансовых институтов и небольшом выборе фондов для инвестирования с достаточной доходностью на пенсионные накопления.

Вывод всему этому один – только лишь внедрением накопительного уровня пенсионного обеспечения надвигающуюся катастрофу не предотвратить. Более важны в этом направлении реформы экономики в целом, создание новых рабочих мест, увеличение зарплат, преодоление коррупции, вывод из тени трудовых отношений.