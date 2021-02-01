В Украине некоторым пенсионерам выплаты хотят повысить до 30 тысяч: законопроект Шмыгаля
В Украине пенсии для чернобыльцев могут повысить с максимальных 17 690 до 30 000 грн.
Соответствующие нововведения предусмотрены законопроектом №4555. Пенсию повысят участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в отношении которых установлена причинная связь инвалидности с катастрофой. А также гражданам, которые принимали непосредственное участие в ликвидации других ядерных аварий, вследствие чего получили инвалидность.
Как сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины, комитет по вопросам экологической политики документ поддержал и рекомендовал принять его на заседании парламента.
Сейчас максимальный размер пенсии для чернобыльцев составляет 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных (17 690 грн). В то же время по закону их выплата должна составлять 5 размеров минимальной зарплаты (то есть 30 тыс. грн). Конституционный суд вынес вердикт, что такое ограничение незаконно. Теперь же власти хотят увеличить пенсии чернобыльцам.
Инициаторы законопроекта: Денис Шмыгаль (глава Кабмина), Галина Третьякова (председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов), Елена Бондаренко (Комитет по вопросам экологической политики и природопользования), Андрей Герус (Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг) и др.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Правительство создало комиссию для определения данных о заработке военнослужащих, принимавших участие в ликвидации аварии на ЧАЭС.
В Украине с 1 марта начнут индексировать пенсии. Прибавка составит около 11%. Те украинцы, которые сейчас получают пенсию в размере 9090 грн могут рассчитывать на прибавку около 1 тыс. грн.