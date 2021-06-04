В Украине упала цена на подсолнечное масло: озвучены цифры

В Украине цены на подсолнечное масло продолжили снижение вторую неделю подряд на фоне слабого спроса импортеров. Экспортные котировки на масло старого урожая упали до $1380-1400 за тонну FOB по сравнению с $1530-1540 неделей ранее.

При чем интерес к закупкам подсолнечного масла старого урожая почти отсутствует. Отсутствие спроса привело к падению цен на семена подсолнечника в стране. Об этом сообщает Refinitiv Agriculture в Telegram.

Отмечается, что импортеры не готовы платить высокую цену за подсолнечное масло на фоне существенной разницы в цене с соевым и пальмовым маслами, возникшей на рынке с мая.

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В Украине многие маслозаводы остановили закупку сырья из-за нехватки экспортного спроса. Стоимость подсолнечного масла на базисе СРТ упали за последние 2 недели на 17% до $1270-1280 за тонну.

Напомним, в начале июня в Украине подешевели овощи. Так, прошлогодний картофель продают за 10-14 грн, капусту – 4-5 грн/кг, морковь – 9 грн/кг, молодую капусту продают в среднем по 15 грн/кг, лук – 16 грн/кг. Также резко упали в цене тепличные огурцы.

В разных супермаркетах их стоимость стартует от 11 грн/кг. Некоторые магазины предлагают по 35-37 грн.

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