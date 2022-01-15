В Украине через несколько недель резко подорожают пакеты в супермаркетах: сколько заплатим

В Украине с 1 февраля 2022-го начнут действовать минимальные розничные цены на пластиковые пакеты. Соответствующее решение уже утвердил Кабинет министров.

Как сообщается на сайте Министерства экономики, таким образом планируют стимулировать украинцев использовать многоразовые экологические сумки. За год в среднем украинец использует 500 пакетов.

Какие минимальные цены установили:

2,00 грн – пакет без ручек и боковых складок;

2,50 грн – пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок;

3,00 грн – пакет с ручками и боковыми складками.

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Речь идет о пакетах со стенками толще 50 мкм. Уточняется, что они предназначены для упаковки и транспортировки товаров. Более тонкие обычные и оксоразлагаемые пластиковые пакеты (толщиной до 50 мкм) полностью запретят с 10 марта 2022 года.

Отметим, что запрет на бесплатные одноразовые пакеты уже действуют в Украине. Однако некоторые супермаркеты установили цены в размере всего несколько копеек. Постепенно такие пакетики полностью запретят. Такие ограничения уже действуют в некоторых странах ЕС.

Следующим шагом может стать подорожание пластиковых бутылок. К примеру, в развитых странах Европы уже взымают отдельную плату за напитки в пластиковой таре. А среди местных жителей сдавать пластиковые бутылки за деньги – обычная практика.

Как сообщал OBOZREVATEL, вслед за ограничением использования пластиковых пакетов уже в ближайшее время могут ввести запрет на пластиковую одноразовую посуду. Ее нельзя будет не только производить, но и ввозить на территорию Украины.