В Украине будут выплачивать компенсации за смерть или инвалидность из-за вакцинации от COVID-19: названы суммы

В Украине в случае смерти или получения инвалидности из-за вакцинации от COVID-19 предусмотрены денежные компенсации.

Соответствующий документ Кабинета министров был опубликован на "Правительственном портале". Речь идет о постановлении №371 "Некоторые вопросы государственной компенсации вреда, связанного с осложнениями, которые могут возникнуть после вакцинации от COVID-19" (чтобы посмотреть текст полностью, доскролльте страницу до конца).

В случае летальных последствий прививки от коронавируса членам семьи, родителям или иждивенцам умершего из госбюджета должны выплатить более 1,7 млн гривен – 750 прожиточных минимумов для трудоспособных человек (по состоянию на 1 января 2021 года).

В случае получения инвалидности предусмотрены выплаты:

для лиц с инвалидностью I группы выплата составит 400 прожиточных минимумов или 908 тыс. гривен ;

для лиц с инвалидностью II группы – 350 прожиточных минимумов или 794,5 тыс. гривен ;

для лиц с инвалидностью III группы – 300 прожиточных минимумов или 681 тыс. гривен.

Была ли инвалидность следствием вакцинации, будут устанавливать на основе протокола расследования, поданном группой оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации.

Добавим: всего на эти выплаты Министерству здравоохранения выделили 55,92 млн гривен.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL: