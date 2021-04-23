В Украине будут выплачивать компенсации за смерть или инвалидность из-за вакцинации от COVID-19: названы суммы
В Украине в случае смерти или получения инвалидности из-за вакцинации от COVID-19 предусмотрены денежные компенсации.
Соответствующий документ Кабинета министров был опубликован на "Правительственном портале". Речь идет о постановлении №371 "Некоторые вопросы государственной компенсации вреда, связанного с осложнениями, которые могут возникнуть после вакцинации от COVID-19" (чтобы посмотреть текст полностью, доскролльте страницу до конца).
В случае летальных последствий прививки от коронавируса членам семьи, родителям или иждивенцам умершего из госбюджета должны выплатить более 1,7 млн гривен – 750 прожиточных минимумов для трудоспособных человек (по состоянию на 1 января 2021 года).
В случае получения инвалидности предусмотрены выплаты:
для лиц с инвалидностью I группы выплата составит 400 прожиточных минимумов или 908 тыс. гривен;
для лиц с инвалидностью II группы – 350 прожиточных минимумов или 794,5 тыс. гривен;
для лиц с инвалидностью III группы – 300 прожиточных минимумов или 681 тыс. гривен.
Была ли инвалидность следствием вакцинации, будут устанавливать на основе протокола расследования, поданном группой оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации.
Добавим: всего на эти выплаты Министерству здравоохранения выделили 55,92 млн гривен.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
23 апреля главный санитарный врач Виктор Ляшко передал публичный "привет" руководителям департаментов здравоохранения трех регионов Украины из-за нарушения алгоритма Минздрава по вакцинации от COVID-19.
В Украине с начала кампании вакцинации сделали 508 044 прививки от коронавируса, в частности 16 169 за 22 апреля. В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 485 700 человек.