В Украине будут выплачивать компенсации за смерть или инвалидность из-за вакцинации от COVID-19: названы суммы

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Личные финансы
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Вакцинация против COVID-19

В Украине в случае смерти или получения инвалидности из-за вакцинации от COVID-19 предусмотрены денежные компенсации.

Соответствующий документ Кабинета министров был опубликован на "Правительственном портале". Речь идет о постановлении №371 "Некоторые вопросы государственной компенсации вреда, связанного с осложнениями, которые могут возникнуть после вакцинации от COVID-19" (чтобы посмотреть текст полностью, доскролльте страницу до конца).

В случае летальных последствий прививки от коронавируса членам семьи, родителям или иждивенцам умершего из госбюджета должны выплатить более 1,7 млн гривен – 750 прожиточных минимумов для трудоспособных человек (по состоянию на 1 января 2021 года).

В случае получения инвалидности предусмотрены выплаты:

  • для лиц с инвалидностью I группы выплата составит 400 прожиточных минимумов или 908 тыс. гривен;

  • для лиц с инвалидностью II группы – 350 прожиточных минимумов или 794,5 тыс. гривен;

  • для лиц с инвалидностью III группы – 300 прожиточных минимумов или 681 тыс. гривен.

Была ли инвалидность следствием вакцинации, будут устанавливать на основе протокола расследования, поданном группой оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации.

Добавим: всего на эти выплаты Министерству здравоохранения выделили 55,92 млн гривен.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

  • 23 апреля главный санитарный врач Виктор Ляшко передал публичный "привет" руководителям департаментов здравоохранения трех регионов Украины из-за нарушения алгоритма Минздрава по вакцинации от COVID-19.

  • В Украине с начала кампании вакцинации сделали 508 044 прививки от коронавируса, в частности 16 169 за 22 апреля. В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 485 700 человек.

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