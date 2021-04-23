Три области Украины нарушили план вакцинации: Ляшко передал публичный 'привет'

Главный санитарный врач Виктор Ляшко передал публичный "привет" руководителям департаментов здравоохранения трех регионов Украины из-за нарушения алгоритма Минздрава по вакцинации от COVID-19.

Речь идет о Харьковщине, Одесщине и Запорожье. Об этом заместитель министра здравоохранения сказал на брифинге 23 апреля (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Он подчеркнул, что в Украину прибыла новая партия вакцины AstraZeneca-SKBio. Во всех областях будут открыты 1950 пунктов прививок для вакцинации этим препаратом. Больше всего в Днепропетровской – 204, а меньше всего в Запорожской – 29.

"Передаю очередной публичный "привет" главе департамента здравоохранения Запорожской области. Буду следить за использованием вакцины и за доступом для всех, кто нуждается в прививке", – заявил Ляшко.

Такой же "привет" он передал главам департаментов здравоохранения Харьковской и Одесской областей. По его словам, это три региона, которые нарушили алгоритмы Минздрава и до сих пор не использовали вакцины из первой партии AstraZeneca.

Отметим: в Украине с начала кампании вакцинации сделали 508 044 прививки от коронавируса, в частности 16 169 за минувшие сутки. А в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 485 700 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что вакцинация против коронавируса в Украине полностью провалена, а города вынуждены выживать.