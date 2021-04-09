В Украине будут снижать цены на сахар: что придумали власти

В Министерстве экономики Украины рассматривается вопрос о выдаче в ближайшее время лицензий на импорт дополнительных 50 тыс. тонн сахара-сырца. Таким образом хотят стабилизировать цены на сахар в стране.

Об этом сообщается на сайте Минэкономики. "Себестоимость сахара из ввозимого сахарного сырья, как отметили участники встречи, составляет около 20 грн за килограмм. Соответственно, после осуществления импорта в ближайшие недели ценовая ситуация выравняется, и сахар станет доступнее для украинцев. Между тем в парламенте рассматривается возможность временного обнуления импортной пошлины на ввоз сахара белого в Украину, что также будет способствовать насыщению внутреннего рынка этим продуктом", – заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

Так, 7 апреля в Минэкономики состоялась открытая встреча всех участников украинской свеклосахарной отрасли для обсуждения ситуации, которая сложилась на рынке и поиска совместных решений. В мероприятии приняли участие аграрии – производители сахарной свеклы, переработчики – производители сахара, производители продуктов питания и напитков, представители торговых сетей и профильных аграрных ассоциаций, а также импортеры.

Отмечается, что в феврале-марте было завезено 40 тыс. тонн сахара по установленной тарифной квоте с нулевой ставкой пошлины в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС. Участники встречи добавили, что импорт сахара-сырца позволит обеспечить перерабатывающие отрасли достаточным количеством сырья, что в свою очередь насытит рынок и будет способствовать снижению розничной цены в торговых сетях.

Ранее сообщалось, что в Украине в 2021 году могут вырасти цены на продукты. Лидерами подорожания будут: сахар, мука, крупы, макаронные изделия, яйца, масла.

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