В Україні будуть знижувати ціни на цукор: що придумала влада

У Міністерстві економіки України розглядається питання про видачу найближчим часом ліцензій на імпорт додаткових 50 тис. тонн цукру-сирцю. Таким чином хочуть стабілізувати ціни на цукор в країні.

Про це повідомляється на сайті Мінекономіки. "Собівартість цукру з ввезеної цукрової сировини, як зазначили учасники зустрічі, становить близько 20 грн за кілограм. Відповідно, після здійснення імпорту в найближчі тижні цінова ситуація вирівняється і цукор стане доступнішим для українців. Тим часом, в Парламенті розглядається можливість тимчасового обнулення імпортного мита на ввезення цукру білого в Україну, що також сприятиме насиченню внутрішнього ринку цукром", – заявив заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тарас Висоцький.

Так, 7 квітня в Мінекономіки відбулася відкрита зустріч усіх учасників української бурякоцукрової галузі для обговорення ситуації, яка склалася на ринку і пошуку спільних рішень. У заході взяли участь аграрії – виробники цукрових буряків, переробники – виробники цукру, виробники продуктів харчування і напоїв, представники торговельних мереж і профільних аграрних асоціацій, а також імпортери.

Відзначається, що в лютому-березні було завезено 40 тис. тонн цукру за встановленою тарифною квотою з нульовою ставкою мита відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС. Учасники зустрічі додали, що імпорт цукру-сирцю дозволить забезпечити переробні галузі достатньою кількістю сировини, що в свою чергу наситить ринок і сприятиме зниженню роздрібної ціни в торгових мережах.

Раніше повідомлялося, що в Україні в 2021 році можуть зрости ціни на продукти. Лідерами подорожчання будуть: цукор, борошно, крупи, макаронні вироби, яйця, масла.

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