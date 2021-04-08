Продукты подорожали до рекордной с 2014-го отметки – ООН

В марте 2021-го индекс цен на продовольственные товары вырос на 2,1% по сравнению с февралем, до 118,5 пункта – максимум с июня 2014 года. Подорожание продолжается уже десятый месяц подряд. Значительнее всего выросла стоимость растительных масел и молочной продукции.

Об этом говорится в пресс-релизе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO). Основную долю роста цен обеспечило увеличение значения индекса цен на растительное масло, который по сравнению с уровнем предыдущего месяца вырос на 8% и достиг почти 10-летнего максимума.

Значение индекса цен на молочную продукцию вырос на 3,9% по сравнению с его февральским уровнем. Увеличение цен на сливочное масло объясняется главным образом некоторым сокращением предложения в Европе и увеличением спроса в связи с ожидаемым возобновлением работы сферы общественного питания.

Цены на сухое молоко также выросли в результате увеличения объемов импорта со стороны азиатских стран, особенно Китая, на фоне сезонного снижения производства молока в Океании и дефицита транспортной тары в Европе и Северной Америке.

Среднее значение индекса цен на мясо оказалось на 2,3% выше уровня февраля. Основной причиной роста котировок мяса птицы и свинины послужило увеличение импорта Китаем и рост внутренних продаж в Европе накануне Пасхи. Цены на говядину оставались стабильными, в то время как цены на баранину снизились, поскольку из-за установившейся в Новой Зеландии сухой погоды фермеры были вынуждены спешно распродавать поголовье.

Невзирая на сокращение среднего значения индекса цен на зерновые на 1,8%, оно все еще на 26,5% выше уровня марта прошлого года. Сильнее всего снизились экспортные цены на пшеницу, что обусловлено наличием достаточных запасов и благоприятными видами на урожай 2021-го. Цены на кукурузу и рис также снизились.

Индекс цен на сахар за месяц сократился на 4%. Это связано с ожидаемым значительным увеличением экспорта со стороны Индии, но оно все еще на 30% выше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что в Украине накануне Пасхи подорожают некоторые продукты. В цене могут вырасти яйца, небольшой ажиотаж ожидается на мясную и молочную продукцию.

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