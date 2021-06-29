В Украине будут проверять достоверность больничных и декретных выплат

Больничные, декретные и другие соцвыплаты в Украине будут подлежать проверке Фондом соцстраха. Министерство финансов подготовило Методику верификации государственных выплат, осуществляемых за счет средств Фонда социального страхования Украины.

Проект соответствующего приказа размещен для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ). Проверка будет проводиться путем сравнения данных, полученных от различных ведомств.

Согласно документу, к выплатам, подлежащим верификации, относятся выплаты в связи с временной потерей трудоспособности и от несчастного случая на производстве и/или профессионального заболевания, которые повлекли потерю трудоспособности, а именно:

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ежемесячная страховая выплата в случае частичной или полной утраты трудоспособности, за которую предусмотрена компенсация части утраченного заработка;

ежемесячные страховые выплаты лицам, имеющим на это право в случае смерти потерпевшего;

единовременное пособие пострадавшему в случае стойкой утраты профессиональной трудоспособности;

единовременное пособие членам семьи потерпевшего (в случае смерти потерпевшего вследствие несчастного случая на производстве);

страховая выплата ребенку, родившемуся инвалидом вследствие травмирования на производстве или профессионального заболевания его матери во время беременности;

возмещение стоимости захоронения потерпевшего и связанных с этим ритуальных услуг;

страховая выплата в случае перевода пострадавшего на более легкую, ниже оплачиваемую работу;

пособие по временной нетрудоспособности (включая уход за больным ребенком);

пособие по беременности и родам;

пособие на погребение (кроме погребения пенсионеров, безработных и лиц, умерших от несчастного случая на производстве).

Для верификации может использоваться информация, полученная от других государственных органов, в частности от:

Государственной налоговой службы – относительно доходов лица, получающего госпомощь, достоверности его идентификационного налогового номера (ИНН);

Министерства внутренних дел – касательно утраченных и недействительных паспортов, а также информация о действующем паспорте, в том числе заграничном;

Министерства юстиции – относительно рождения, вступления в брак, смерти физлица, а также госрегистрации ФЛП;

Министерства соцполитики – касательно инвалидности лица;

Пенсионного фонда – получение сведений об уплате ЕСВ, получения лицом пенсии по возрасту, по выслуге лет, пенсии на льготных условиях;

Министерства образования и науки – информации об учебе лица, получающего госпомощь, на соискание высшего и профессионального образования;

Государственного центра занятости – касательно лиц, зарегистрированных как безработные и получающие пособия по безработице.

Если Фондом соцстраха будет установлена недостоверная информация, предоставленная лицом для получения госпомощи, такую помощь признают недействительной с соответствующими последствиями.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Минфин ввел тройную верификацию пособий по безработице. Соответствующие требования установлены приказом Минфина "Об утверждении Методики осуществления верификации выплат по безработице", который вступил в действие с 6 апреля.