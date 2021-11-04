В Украине 50 копеек продают почти за 13 тысяч: в чем особенность

В Украине монету номиналом в 50 копеек продают почти за 13 тыс. грн. Речь идет о редком экземпляре 1992 года выпуска.

Это следует из данных аукциона Violity. Копейки сделаны из магнитной нержавеющей стали. "Очень редкая пробная монетка без следов обращения, хороший коллекционный материал! Все вопросы и предложения просьбы задавать до завершения торгов", – написал продавец.

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В Украине есть целый ряд специализированных аукционов, на которых можно не только продать монету, но и оценить ее стоимость. Такую монету из стали 1992 года выпуска уже продавали за сумму около 4 тыс. грн, однако те копейки были в "потертом" состоянии.

5 копеек 2007 года

Особенность: нестандартный легкий вес в 3,47 грамм

Цена: 3000 грн (аукцион продолжается)

"Найдена тонкая монета 5 копеек 2007 года. Вес 3,47 (-0,8 грамма от нормы) и по толщине 1,30 (-0,2)", – пишет автор.

Монеты 50 копеек 2014-го и 2016 годов

Особенность: 1(96)-1(96)к магнитная сталь, покрытая никелем

Цена 3501 грн (продано)

1 грн 2013 года

Особенность: каштаны из годового набора (выпущены тиражом в 5 тыс. грн)

Цена: 2 095 грн (продано)

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине с 21 января Национальный банк выпустил в оборот памятную монету номиналом в 20 грн. Она посвящена украинской поэтессе Лесе Украинке. Деньги можно приобрести в Нацбанке.