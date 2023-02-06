В Украине 25 копеек продают за 15 тыс. грн: как выглядит монета

Украинские 25 копеек 1992 года продают за 15 000 грн. Такая цена обусловлена материалом чеканки монеты – вместо стандартной низкоуглеродистой стали с гальванопокрытием латунью она выполнена из серебра.

Видео дня

Объявление о продаже размещено на специализированном ресурсе Violity. Согласно ему:

реставрации монета не подвергалась;

ее вес – 5,33 грамма (вместо стандартных 2,9 грамма).

Имеет ли она дефекты, автор объявления не сообщает. Однако согласно выложенным фото, в верхней правой части реверса видно мелкую трещину.

"25 копеек 1992 5.2БАм. Серебро. Оригинал, коллекционная монета", – говорится в объявлении.

Примечательно, что цена в 15 000 грн – не окончательная. Монета продается по правилам аукциона – соответственно, ее стоимость в процессе торгов может вырасти. Окончание же аукциона назначено на поздний вечер 9 февраля.

Какие еще 25 копеек ценятся

За хорошие деньги можно продать и другие монеты в 25 копеек. К примеру, за 25 копеек 1992 года разновидности 4БАМ, по информации ресурса "Монеты-ягодки", могут заплатить от 3 300 грн до 3 600 грн.

За 2000 – 3000 грн можно продать 25 копеек разновидности 5.1ДАг. Ее отличают:

средний зуб трезуба – он округлый и толстый;

хвостик буквы Ї – снизу он касается буквы Н;

гроздь №2 – она в форме тупоугольного треугольника.

гурт – гладкая, без насечки.

До 2 000 грн можно выручить за 25 копеек 2003 года разновидности 1ЕАм. Как рассказывают специалисты, это редкая монета, которая чеканилась для годового набора НБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за 60 тыс. грн продают алюминиевую монету в 1 грн. Такая цена обусловлена материалом чеканки – алюминием (вместо стандартной латуни). А также годом – 1992-м: монеты этого года являются пробными и в оборот не выпускались.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!