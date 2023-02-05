Украинцы могут дорого продать монеты из копилки: за какие суммы

Украинцы могут найти в копилках 25-копеечные монеты, которые можно продать на аукционах за большие суммы. За некоторые коллекционеры готовы платить несколько тысяч гривень.

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К примеру, 25 копеек 1992 года разновидности 4БАМ можно продать, по информации ресурса "Монеты-ягодки", за 3300 – 3600 грн. Эту монету можно узнать по выпуклому щиту и вдавленному в него трезубце на реверсе.

"Нумизматы называют 25 копеек с вдавленным трезубцем "Англичанка". Английские штемпеля, которыми чеканили 25 копеек, были выполнены с ошибкой. Позже ошибку исправили, однако 25 копеек "английский чекан" все же встречались в обращении", – рассказывают специалисты.

За 2000 – 3000 грн можно продать 25 копеек разновидности 5.1ДАг. Ее отличают:

средний зуб трезуба – он округлый и толстый;

хвостик буквы Ї – снизу он касается буквы Н;

гроздь №2 – она в форме тупоугольного треугольника.

гурт – гладкая, без насечки.

"Гербовая сторона заметно отличается от других разновидностей 25 копеек. На аверсе большинства монет листья и колосья не четкие, плоские, их трудно различить", – отмечают нумизматы.

До 2000 грн можно выручить за 25 копеек 2003 года разновидности 1ЕАм. Как рассказывают специалисты, это редкая монета, которая чеканилась для годового набора НБУ.

"Так как годовой набор так и не выпустили, отчеканенные 25 копеек отправили в обращение. Большинство 25-копеечных монет, продаваемых на аукционах, найдены в кошельках или копилках", – объяснили они.

Как сообщал OBOZREVATEL, также украинцы могут найти в копилке монеты в 1 грн, за которые коллекционеры могут заплатить большие деньги. Порой речь идет о более чем 10 тыс. грн.

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