В Украине 15 копеек продают за 26 тыс. грн: как выглядит особая монета, которая может попасться любому

В Украине монету номиналом в 15 копеек продают за 26 тыс. грн. Сам по себе такой номинал считается экспериментальным и редким. Но за счет дополнительных особенностей: аверс развернут на 180 градусов от реверса – его стоимость увеличилась в разы.

Это следует из данных аукциона Violity. Отметим, 15 копеек 1992 года выпуска стоят около 15 тыс. грн. Те из них, которые имеют дополнительные особенности (такие как поворот реверса и аверса), могут стоить значительно больше.

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Ранее монета номиналом в 15 копеек продавалась по цене в 1,1 тыс. долларов (29,9 тыс. грн) на аукционе.

"Монета отчеканена штемпелями, которые ранее соударялись без заготовки. По этому на монете просматривается аверс и реверс других сторон. Данные бракованные штемпеля известны, они как гарант подлинности", – говорится в обсуждении.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине с 21 января Национальный банк выпустил в оборот памятную монету номиналом в 20 грн. Она посвящена украинской поэтессе Лесе Украинке. Деньги можно приобрести в Нацбанке.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине за некоторые монеты в номиналом 25 копеек готовы заплатить в 40 раз больше номинала – от 1000 грн. Особая монета может оказаться в кошельке или копилке любого.