В Украине пересчитали стоимость бензина и дизтоплива: какие цены на заправках

Украинские АЗС продолжают опускать цены на бензин и дизельное топливо. По состоянию на 3 декабря 2021 года, средняя цена на бензин А-95 составляет 30,86 грн/литр (на 23 коп. дешевле, чем днем ранее), а дизельного топлива – 30,1 грн/литр (на 8 коп. дешевле, чем в предыдущий день).

Случилось это сразу же после установления 2 декабря Министерством экономики максимальной цены для бензина – на уровне 30,88 грн/литр (25,88 грн/литр максимальной цены + 5 грн наценки). Для дизтоплива граничная цена установлена на уровне 30,27 грн/литр (23,27 грн/литр максимальной цены + 7 грн наценки).

По полученным OBOZREVATEL данным Консалтинговой группы А-95, сильнее всего – на 1,5 грн – в сравнении с 2 декабря, цены на бензин А-95 опустили сети "Нефтек" (до 31,49 грн/литр) и "Автоторанс" (до 30,48 грн/литр).

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После них идет "Татнефть-АЗС-Украина". Там литр топлива подешевел на 1,44 грн – до 30,6 грн/литр.

Заправляться бензином А-95 дешевле всего на АЗС таких сетей:

ZOG – 28 грн/литр;

БРСМ-Нафта – 29,85 грн/литр;

Motto – 29,97 грн/литр;

UPG – 30 грн/литр;

Укр-Петроль – 30,2 грн/литр.

На дизель больше всего опустила цену сеть SOCAR – на 1 грн/литр. Литр топлива там стоит 33,98 грн.

После нее идет сеть KLO. Там литр дизельного топлива подешевел на 86 коп. – до 27,79 грн/литр.

Заправляться дизелем дешевле всего на АЗС таких сетей:

ZOG – 28 грн/литр;

UPG – 28,3 грн/литр;

БРСМ-Нафта – 28,75 грн/литр;

Motto – 28,8 грн/литр;

Авантаж 7 – 28,85 грн/литр.

Устанавливать предельные цены на топливо в Украине начали в мае 2021 года. Сделано это было только на время карантина, связанного с COVID-19, а не навсегда.

Предельная цена рассчитывается Кабмином на основе формулы, аналогичной "Роттердам+" для угля, действовавшей в 2016-2019 годах. Т.е, в расчет берутся котировки в порту Роттердам, стоимость доставки в Украину и наценка АЗС, которым разрешается "накидывать" по 5 грн за каждый литр бензина и по 7 грн – дизтоплива.

Предельные цены на бензин пересматривают трижды в месяц. Их устанавливают с 3, 13 и 23 дня месяца.

Ранее OBOZREVATEL объяснял, как определить качество топлива на АЗС. Для этого важно заглядывать в паспорт качества топлива на заправках.