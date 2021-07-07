Банки и коллекторы арестовали счета украинцев без суда: кого наказывают

В Украине арестовали счета и имущество 390 тыс. должников без решения суда. Чтобы упростить процедуру, банки и коллекторы сразу обращаются к нотариусам, получают исполнительную надпись и блокируют карты должников. При этом с каждым годом растет число украинцев, которые через суд отменяют решения нотариусов.

Об этом говорится в данных Opendatabot. За последний год отменили 11,5 тыс. таких арестов. Как отметил адвокат Андрей Гевко, нотариус обязан проверить все документы, убедиться в наличии задолженности. А также убедиться, что с момента возникновения долга прошло не больше трех лет.

Иногда нотариусы выдают надписи "сомнительным" организациям и не всегда должным образом проверяют документы, необходимые для получения исполнительной надписи. "Впрочем, исполнительная надпись можно обжаловать в суде, и граждане делают это все чаще", – отмечает адвокат.

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Отметим, с 6 июля также упростили и саму процедуру ареста счетов. По новым правилам исполнители могут автоматически рассылать обращения в банки с требованием арестовать карты должников. Само решение об аресте принимается в каждом случае индивидуально.

"Юридическая грамотность украинских должников растет: в 2018-м году было 2923 отмен, в 2020-м – уже 5772, то есть за два года этот указатель увеличился в два раза. 11502 решений об отмене исполнительных надписей было вынесено только за последний год", – говорится в сообщении Opendatabot.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине из-за долгов по коммуналке начали блокировать банковские счета физлиц-предпринимателей ( "ФОПов"). При этом задолженность числится за квартирами, в которых предприниматели уже давно не живут.