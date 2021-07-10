В Польше и Чехии подняли зарплаты украинским заробитчанам: вакансий стало больше

Украинцы в 2021-м начали зарабатывать на заработка в Польше как минимум на 1,4 тыс. грн больше (или 200 злотых). Также увеличились зарплаты и в Чехии. Вместе с тем летом значительно выросло число вакансий.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник. По его словам, зарплата во всех странах Европы понемногу увеличивается: в среднем на процент роста экономики или процент, который выбирает для себя то или иное правительство.

"В Польше минимальная заработная плата в 2021-м увеличилась на 200 злотых, в 2022-м она увеличится еще на 200 злотых. – рассказывает Воскобойник. – Это общая тенденция, которая присуща всем странам Европы. Главная ее цель: привести минимальную зарплату к размеру 60% от уровня средней зарплаты по стране. В связи с этим можно сказать, что и украинцы в этом году начали получать больше, как минимум на 200 злотых каждый месяц. По Чехии также есть пересмотр".

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По словам Воскобойника, в Польше, Чехии, Словакии, Венгрии, странах Балтии понимают, что украинские заробитчане ищут себе не новую родину, а страну, где можно заработать больше денег за ограниченный период времени. Потому предлагают конкурентную оплату труда.

Эксперт уверен, в ближайшее время, из-за дефицита рабочей силы, со стороны стран ЕС мы увидим дальнейший рост зарплат, уменьшение административных барьеров и попытки превратить трудовую миграцию в эмиграцию. Такие попытки уже есть со стороны Польши, которая призывает украинских трудовых мигрантов не просто приезжать самим, но и брать с собой членов семей.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в среднем число вакансий для украинских заробитчан выросло в 1,7 раза. Самые популярные страны: Польша и Чехия.