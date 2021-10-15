В поисках лучшей жизни. Украинцы стали первыми в ЕС по количеству видов на жительство: куда едут и почему

Количество выданных видов на жительство в Евросоюзе упало впервые с 2013 года. При этом больше всего из них получили украинцы (среди граждан стран, не входящих в ЕС) – 601,2 тыс. Чаще всего все еще выбирают Польшу, хотя в последнее время популярным местом для заработка стала Германия. На работу за границей людей гонит поиск более высоких зарплат и лучших условий труда.

За весь 2020 год в Европе выдали вид на жительство 2,2 млн человек. Это на 24% меньше, чем годом ранее, на что повлияла пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения. Такие данные обнародовало агентство по международному трудоустройству Gremi Personal.

Украинцы уже пятый год подряд оказались лидерам в этой статистике. При этом среди всех стран ЕС в 2020 году наши сограждане чаще всего выбирали Польшу – в этой стране они получили 488,9 тыс. видов на жительство, то есть 81,32%.

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Кроме Украины, в тройку лидеров по количеству выданных видов на жительство вошли Марокко (123,4 тыс.) и Индия (78,3 тыс.). Таким образом, Украина заняла первое место с огромным отрывом – почти в пять раз.

В целом же трудовая миграция из Украины в 2021 году начала выходить на допандемический уровень. Так, уже за первое полугодие 2021-го выдали более 400 тыс. рабочих виз заробитчанам для поездки в Польшу. Большинство граждан все еще едут работать неквалифицированными работниками – для этого не требуется профильное образование и знание языка.

При этом уехать работать за границу и остаться там навсегда мечтают 40% украинцев. Как свидетельствуют данные опроса Research&Branding Group, главные причины – экономические проблемы в Украине, семейные обстоятельства, отсутствие условий для самореализации и нестабильность

Стоит отметить, что в 2021 году в глазах украинских заробитчан у Польши появился серьезный конкурент – Германия. Последнее время украинцы после официальной регистрации покидают Польшу и уезжают в Германию.

Получить разрешение на работу там гораздо сложнее, зато и средняя зарплата в несколько раз выше. Поэтому многие работают нелегально.

"Немецкую рабочую визу получить очень сложно. Когда украинцам предлагают работать в Германии по польским или чешским визам – это нарушение законодательства ЕС и Германии. Но люди хотят зарабатывать как можно больше денег", – рассказывал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

"Пандемия дала возможность польским предпринимателям задержать рабочих из Украины более чем на 3 месяца. Но ослабление ограничений приводит к их миграции в более богатые европейские страны", – также отмечал генеральный директор GremiPersonal Томаш Богдевич.

В результате польские власти забили тревогу – в соседней стране не хватает рабочих рук. Из-за этого, к примеру, в середине осени возникли трудности со сбором яблок. Проблема в том, что сами поляки тоже предпочитают зарабатывать в Германии, а также в Норвегии, Великобритании и других богатых странах.

По разным оценкам, постоянно за границей работают до пяти миллионов наших граждан. Поэтому трудовая миграция негативно влияет на ситуацию в Украине. В частности, сохраняется перекос на рынке труда – уже много лет в Украине острый дефицит представителей рабочих специальностей.

Кроме того, с началом пандемии, также в соседние страны уехала и часть медиков. Там они могут зарабатывать в десятки раз больше. В Польше, например, требуются пульмонологи, кардиологи, анестезиологи, терапевты. Также есть запрос на стоматологов и семейных врачей. Соответственно, Украина остается не только без рабочих, но и без квалифицированных специалистов.

Как сообщал OBOZREVATEL, сотни вакансий для украинцев также открыли в Чехии. В первую очередь в соседней стране нуждаются в разнорабочих, технических и медицинских сотрудниках. Размер зарплаты зависит от условий и может составлять до 150 тыс. грн в месяц.