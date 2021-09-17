Украинцев зовут в Чехию на зарплату в 150 тыс. грн без высшего образования: кого заберут

В Чехии для украинцев открыли сотни разных вакансий: в первую очередь в соседней стране нуждаются в разнорабочих, технических и медицинских сотрудниках. Размер зарплаты зависит от условий и может составлять до 150 тыс. грн в месяц.

Это следует из данных популярного кадрового портала. К примеру, компания Panasonic приглашает украинцев, которые умеют пользоваться оборудованием для промышленной автоматизации FANUC. Размер зарплаты – от 75 до 150 тыс. грн в месяц.

Условия:

Надбавка за ночную смену: 25%

Надбавка за переработку: 25%

Надбавка за смену в субботу и воскресенье: 25%

Отпуск: 25 дней

Медицинский работник в Чехии может зарабатывать до 50 тыс. грн. "Открыт набор медицинских работников: мужчин и женщин (возраст не имеет значения) в чешские сети клиник Semily, Jilemnice, Cesky tesin, дома пристарелых (Прага)", – говорится в объявлении.

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Обязанности:

Выполнять поручения старшей медсестры

Уход за пациентами

Утренний и вечерний обходы

Инъекции, капельницы, манипуляции только под присмотром старшего медицинского работника

"Делаем нострификацию диплома, готовим к апробационным экзаменам. После сдачи сотрудник получает квалификацию и работает как самостоятельная штатная медсестра", – говорится в объявлении.

Электромеханик в Чехии может зарабатывать до 55 тыс. грн. Требования:

Образование: электротехническое

Опыт работы: минимум 5 лет

"Пособие на питание: Ваучер на питание 28 крон за обед, 8 блюд на выбор. Преимущества: Релокационный пакет 45.000 крон", – говорится в объявлении.

Как ранее писал OBOZREVATEL: