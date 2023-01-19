В оккупированном Мариуполе придумали схему обхода ограничений в "Приват24": заходят без номера телефона

Жители временно оккупированного Мариуполя, которые потеряли доступ к украинской мобильной связи, придумали схему входа в "Приват24" без SIM-карты. Для этого понадобится доступ к интернету и паспорт.

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Инструкцию начали распространят в соцсетях. Как объяснили OBOZREVATEL в пресс-службе ПриватБанка, такая возможность у жителей оккупированных территорий действительно есть.

Также ею могут воспользоваться клиенты, которые выехали за границу, лишившись украинских телефонных номеров. Главное – подтвердить личность с помощью оригиналов украинских документов.

"Во время войны для отдельных регионов клиенты могут изменить подтверждение входа на пин-код карты, разумеется, после прохождения идентификации... Такая возможность существует, если клиент идентифицирует себя. Это же касается клиентов из-за границы, где нет мобильной связи наших операторов", – рассказал пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга.

Как разблокировать вход в "Приват24"

Инструкция для жителей Мариуполя, которую распространяют в сети, рекомендует обращаться сразу к оператору поддержки в онлайн-чате "Приват24". После соединения с живым человеком советуют описать свою проблему и попросить сменить способ авторизации в "Приват24" с подтверждения через SMS или звонок на ввод пароля или пин-кода от карты.

После этого оператор должен скинуть форму для проверки личности клиента. Это необходимо, чтобы личным кабинетом в "Приват24" не завладели посторонние лица. В частности, понадобится сфотографироваться с паспортом так, чтобы все данные и лицо были хорошо видны.

Если идентификация прошла успешно, оператор выдаст подтверждение. После этого можно заходить в "Приват24" без подтверждения по телефону.

Как сообщал OBOZREVATEL, ПриватБанк в рамках финмониторинга может отказать клиенту в сотрудничестве и заблокировать счета. Об одном из таких случаев рассказал клиент банка: после проверки банком его карты заблокировали.

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